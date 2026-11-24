भारत में एडवेंचर टूरर बाइक्स का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच नई एडवेंचर बाइक एटलस को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। खास बात यह है कि इस बार बाइक बिना किसी कैमोफ्लाज यानी कवर के नजर आई है। इससे इसके भारत में लॉन्च की तैयारियों को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। नॉर्टन की भारत में एंट्री 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक होने की उम्मीद है। बाजार में यह रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 जैसी बाइक्स को टक्कर दे सकती है।

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