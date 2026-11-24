अगर आप नए साल पर लग्जरी कार ऑडी खरीदने वाले हैं, तो आपके ज्यादा रुपये खर्च हाे सकते हैं। कंपनी नए साल में अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। ऑडी इंडिया ने अपने पूरे मॉडल रेंज की कीमतों में दो प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का एलान किया है। नई कीमतें एक जनवरी 2027 से लागू होंगी। कंपनी के अनुसार, बढ़ती इनपुट कॉस्ट यानी गाड़ियों को बनाने में आने वाले खर्च के चलते यह फैसला लिया गया है। मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतों के हिसाब से अलग-अलग मॉडल की कीमत में करीब 87,340 रुपये से लेकर 4.68 लाख रुपये तक का इजाफा हो सकता है।

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