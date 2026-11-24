अगर आप ह्यूंदै की नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको झटका लग सकता है। कंपनी ने दिसंबर से अपनी चुनिंदा कारों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। एक दिसंबर से ह्यूंदै मोटर डिया के कुछ मॉडल और वेरिएंट आठ हजार रुपये तक महंगे हो जाएंगे। कंपनी के अनुसार, गाड़ियों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और दूसरी चीजों की लागत लगातार बढ़ रही है। इसी बढ़ते खर्च के असर को कम करने के लिए कीमतों में यह बदलाव किया जा रहा है।

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