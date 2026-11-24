क्रेटा समेत ह्यूंदै की ये कारें होंगी महंगी: कंपनी ने किया कीमतें बढ़ाने का एलान, कब से लागू होंगे नए दाम?
- ह्यूंदै कारें एक दिसंबर से होंगी महंगी।
- कीमतों में आठ हजार रुपये तक बढ़ोतरी।
- चुनिंदा मॉडल और वेरिएंट होंगे प्रभावित।
- बढ़ती इनपुट कॉस्ट बनी वजह।
विस्तार
अगर आप ह्यूंदै की नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको झटका लग सकता है। कंपनी ने दिसंबर से अपनी चुनिंदा कारों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। एक दिसंबर से ह्यूंदै मोटर डिया के कुछ मॉडल और वेरिएंट आठ हजार रुपये तक महंगे हो जाएंगे। कंपनी के अनुसार, गाड़ियों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और दूसरी चीजों की लागत लगातार बढ़ रही है। इसी बढ़ते खर्च के असर को कम करने के लिए कीमतों में यह बदलाव किया जा रहा है।
एक दिसंबर से कितने बढ़ेंगे ह्यूंदै की कारों के दाम?
- ह्यूंदै मोटर इंडिया ने मंगलवार को बताया कि वह एक दिसंबर से चुनिंदा मॉडलों और वेरिएंट्स की कीमतों में आठ हजार रुपये तक की बढ़ोतरी करेगी। यह बढ़ोतरी सभी गाड़ियों पर एक समान लागू नहीं होगी। अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में बदलाव किया जाएगा।
- इसका मतलब है कि ह्यूंदै की हर कार आठ हजार रुपये महंगी नहीं होगी। किस मॉडल और वेरिएंट पर कितनी बढ़ोतरी होगी, यह अलग-अलग होगा।
क्यों बढ़ा रही है कंपनी कारों की कीमतें?
- कंपनी के अनुसार, गाड़ियों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खासकर स्टील और तांबे की लागत बढ़ने से वाहन निर्माता कंपनियों पर खर्च का दबाव बढ़ा है।
- इसके अलावा मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी संघर्ष के कारण सप्लाई चेन में भी रुकावटें आई हैं। इससे कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ रहा है। बढ़ती लागत और सप्लाई से जुड़ी चुनौतियों के चलते वाहन कंपनियां अब गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं।
लागत का बड़ा हिस्सा खुद उठाती रही ह्यूंदै
ह्यूंदै इंडिया का कहना है कि उसने अब तक बढ़ती लागत का बड़ा हिस्सा खुद वहन किया है। इसके लिए कंपनी ने अपनी कार्यक्षमता में सुधार करने और खर्च कम करने के कई उपाय किए। हालांकि, इन कोशिशों के बावजूद इनपुट कॉस्ट में लगातार बढ़ोतरी का असर अब कीमतों पर डालना पड़ रहा है।
मारुति सुजुकी भी बढ़ा चुकी है कीमतें
- ह्यूंदै की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला ऐसे समय आया है, जब देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों में शामिल मारुति सुजुकी ने भी अपने कुछ मॉडलों की कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है।
- मारुति ने भी कच्चे माल की बढ़ती लागत को कीमतों में बदलाव की वजह बताया है। ऐसे में साफ है कि बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का दबाव अब कई वाहन कंपनियों पर दिखने लगा है। इसका असर आने वाले समय में कार खरीदने वाले ग्राहकों की जेब पर पड़ सकता है।