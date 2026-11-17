कार लवर्स की पसंदीदा टोयोटा फॉर्च्यूनर बहुत जल्द नए अंदाज में भारतीय सड़कों पर दिखने वाली है। कंपनी अपनी इस दमदार गाड़ी को नए रंग-रूप में लाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए इसकी टेस्टिंग काफी तेजी से चल रही है। हाल ही में इस नई एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान एक बार फिर कैमरे में कैद (स्पाई) किया गया है। इस बार इसकी तस्वीरें अर्जेंटीना की सड़कों से सामने आई हैं। इससे पहले भी इसे टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। फिलहाल सामने आई जानकारी के अनुसार, टोयोटा फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू एक दिसंबर को होने जा रहा है। जबकि भारत में इसके 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि टेस्टिंग के दौरान दिखी इस नई फॉर्च्यूनर में हमें क्या-क्या खास मिल सकता है।

विज्ञापन