नए रंग-रूप में आएगी टाेयोटा फॉर्च्यूनर: फिर टेस्टिंग के दौरान दिखी झलक, डिजाइन से सेफ्टी तक क्या मिलेगा खास?
- नई फॉर्च्यूनर की टेस्टिंग तेज।
- अर्जेंटीना में फिर हुई स्पॉट।
- डिजाइन में मिल सकते हैं बदलाव।
- सुरक्षा फीचर्स में भी अपडेट।
- एक दिसंबर को ग्लोबल डेब्यू।
विस्तार
कार लवर्स की पसंदीदा टोयोटा फॉर्च्यूनर बहुत जल्द नए अंदाज में भारतीय सड़कों पर दिखने वाली है। कंपनी अपनी इस दमदार गाड़ी को नए रंग-रूप में लाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए इसकी टेस्टिंग काफी तेजी से चल रही है। हाल ही में इस नई एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान एक बार फिर कैमरे में कैद (स्पाई) किया गया है। इस बार इसकी तस्वीरें अर्जेंटीना की सड़कों से सामने आई हैं। इससे पहले भी इसे टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। फिलहाल सामने आई जानकारी के अनुसार, टोयोटा फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू एक दिसंबर को होने जा रहा है। जबकि भारत में इसके 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि टेस्टिंग के दौरान दिखी इस नई फॉर्च्यूनर में हमें क्या-क्या खास मिल सकता है।
नई टोयोटा फॉर्च्यूनर में क्या मिल सकते हैं बदलाव?
- नई फॉर्च्यूनर को पूरी तरह नई जनरेशन के बजाय बड़े अपडेट वाले फेसलिफ्ट के रूप में पेश किया जा सकता है। यानी कंपनी एसयूवी के मौजूदा मजबूत आधार को बरकरार रखते हुए इसके लुक और फीचर्स को पहले से बेहतर बनाने पर काम कर रही है।
- इसमें आईएमवी लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म और मौजूदा मॉडल का मूल बॉडीशेल बरकरार रखा जाएगा। हालांकि, एसयूवी के एक्सटीरियर यानी की बाहरी डिजाइन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कंपनी इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लुक दे सकती है।
एक्सटीरियर में क्या बदल सकता है?
- नई फॉर्च्यूनर के डिजाइन में बदलाव होने की उम्मीद है। संभावना है कि कंपनी इसके बाहरी लुक को ज्यादा आकर्षक और मॉडर्न बना सकती है।
- हालांकि, अर्जेंटीना में सामने आई टेस्टिंग की तस्वीरों से डिजाइन में होने वाले सभी बदलावों की पुष्टि नहीं होती है। फिलहाल इतना साफ है कि कंपनी मौजूदा मॉडल के मजबूत डिजाइन को बनाए रखते हुए इसे नया रूप देने की तैयारी कर रही है।
केबिन में मिल सकते हैं नए फीचर्स
- एक्सटीरियर के साथ ही नई फॉर्च्यूनर के केबिन में भी अपडेट मिलने की उम्मीद है। कंपनी इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न बना सकती है। इसके साथ ही केबिन में नए फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं।
- हालांकि, अभी तक केबिन में होने वाले बदलावों की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी नई फॉर्च्यूनर में मौजूदा मॉडल के मुकाबले कितने बड़े बदलाव कर सकती है।
सुरक्षा फीचर्स में भी हो सकता है सुधार
- इन सबके साथ ही नई फॉर्च्यूनर में सुरक्षा फीचर्स को भी अपडेट किए जाने की उम्मीद है। कंपनी एसयूवी को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए नए सेफ्टी फीचर्स दे सकती है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें कौन-कौन से नए फीचर्स शामिल किए जाएंगे।
- इन बदलावों के साथ कंपनी का मकसद SUV को मौजूदा ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से ज्यादा मॉडर्न और बेहतर बनाना हो सकता है।
अर्जेंटीना में टेस्टिंग के दौरान फिर दिखी एसयूवी
- नई फॉर्च्यूनर को अर्जेंटीना में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यहां और ब्राजील जैसे दक्षिण अमेरिकी बाजारों में इस एसयूवी को SW4 नाम से बेचा जाता है। वहीं, चिली, कोलंबिया और पेरू जैसे देशों में इसे फॉर्च्यूनर नाम से जाना जाता है।
- नाम अलग होने के बावजूद इन सभी बाजारों में बेचा जाने वाला वाहन एक ही है। इन सभी यूनिट का निर्माण अर्जेंटीना के जाराते प्लांट में किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई SUV के टेस्टिंग मॉडल को इसी प्लांट के आसपास सड़क पर देखा गया है। इससे पता चलता है कि कंपनी अलग-अलग बाजारों में लॉन्च से पहले इसकी टेस्टिंग कर रही है।
भारत में कब होगी लॉन्च?
- नई जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू एक दिसंबर 2026 को दक्षिण अफ्रीका में हो सकता है। इसके बाद SUV को अलग-अलग बाजारों में पेश किया जा सकता है।
- भारत में नई फॉर्च्यूनर को 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, भारतीय बाजार में इसकी लॉन्चिंग की सटीक तारीख और कीमत को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है।