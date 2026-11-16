रोज आने-जाने के लिए ऐसी बाइक चाहिए जो जेब पर हल्की पड़े और कम खर्च में लंबा सफर तय करे। भारत में कम्यूटर बाइक्स की मांग इसी वजह से सबसे ज्यादा रहती है। अगर आपका बजट 1.20 लाख रुपये तक है, तो 100 से 125cc की कई बाइक्स मिल जाएंगी, जिनमें आधुनिक फीचर्स भी हैं। इनमें हीरो, बजाज और टीवीएस के मॉडल शामिल हैं। आइए देखते हैं, कौन सी पांच बाइक्स माइलेज में आगे हैं और उनकी कीमत कितनी है।

हीरो एक्सट्रीम 125 R: 66kmpl का दावा

हीरो एक्सट्रीम 125 R में 124.7cc का एयर-कूल्ड इंजन है, जो 11.5hp की ताकत और 10.6Nm का टॉर्क देता है। फ्यूल इंजेक्शन, 5-स्पीड गियरबॉक्स और वेट मल्टी-प्लेट क्लच भी है। यह 0 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में करीब 5.7 से 5.9 सेकंड लेती है और इसका ARAI माइलेज 66kmpl है। आगे 276mm डिस्क ब्रेक है और IBS या ABS का विकल्प मिलता है। LED लाइटिंग, ब्लूटूथ और डिजिटल LCD मीटर भी हैं। एक्स-शोरूम कीमत 91,500 से 1,16,250 रुपये है।

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बजाज पल्सर 125: TFT स्क्रीन के साथ

बजाज पल्सर 125 में 124.4cc का इंजन है, जो 12.1PS की पावर और 11.4Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स है और ARAI का दावा 51.46kmpl माइलेज का है। वेरिएंट के हिसाब से डिजिटल LCD या 5-इंच की TFT स्क्रीन मिलती है। बड़े TFT मॉडल में ब्लूटूथ से कॉल और मैसेज के अलर्ट के साथ गूगल मैप्स वाला टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन भी आता है। पायलट लैंप के साथ LED हेडलाइट है और कुछ वेरिएंट में Type-C चार्जिंग पोर्ट भी। कीमत 94,490 से 1,04,564 रुपये है।

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हीरो स्प्लेंडर प्लस XTEC: सबसे ज्यादा माइलेज

इंजन: 97.2cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलिंडर OHC इंजन, जो 8.02PS की पावर और 8.05Nm का टॉर्क देता है।

तकनीक: xSens तकनीक वाला FI सिस्टम और 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स।

माइलेज: कंपनी एक लीटर पेट्रोल में 73kmpl का दावा करती है, जो इस सूची में सबसे ज्यादा है।

ब्रेक: आगे 130mm ड्रम या वैकल्पिक डिस्क, पीछे ड्रम ब्रेक।

मीटर: पूरी तरह डिजिटल कंसोल, जो ब्लूटूथ से कॉल और SMS अलर्ट के साथ रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर भी देता है।

कीमत: एक्स-शोरूम 82,400 से 85,000 रुपये तक।

टीवीएस रेडर 125: बूस्ट मोड वाला इंजन

टीवीएस रेडर 125 में 124.8cc का एयर और ऑयल-कूल्ड इंजन है, जो 11.2PS की पावर और 11.2Nm का टॉर्क देता है। iGO Assist बूस्ट मोड में यह टॉर्क बढ़कर 11.75Nm तक पहुंच जाता है। गियरबॉक्स 5-स्पीड का है और ARAI माइलेज 56.7kmpl है। LED हेडलाइट में DRL मिलती है और पीछे LED टेल लैंप है। 5-इंच की TFT स्क्रीन में TVS स्मार्टकनेक्ट की सुविधा है। आगे टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे गैस-चार्ज्ड मोनोशॉक लगा है। एक्स-शोरूम कीमत 83,910 से 1,03,400 रुपये है।

बजाज पल्सर NS 125: नेविगेशन की सुविधा के साथ

बजाज पल्सर NS 125 में 124.45cc का एयर-कूल्ड DTSi-FI इंजन है, जो 12PS की पावर और 11Nm का टॉर्क पैदा करता है। 5-स्पीड गियरबॉक्स और वेट मल्टीप्लेट क्लच के साथ सेल्फ के अलावा किक-स्टार्ट का विकल्प भी मिलता है। इसका ARAI क्लेम्ड माइलेज 46.9kmpl है। वेरिएंट के हिसाब से LED हेडलाइट, LED टेल लैंप और DRL दिए गए हैं। मीटर के लिए डिजिटल या ब्लूटूथ से जुड़ने वाला कंसोल मिलता है, जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कॉल व SMS अलर्ट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा है। कीमत 92,182 से 1,06,123 रुपये है।