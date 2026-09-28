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Hindi News ›   Automobiles News ›   New Skoda Slavia Production Begins in India Ahead of Festive Season: Check Features Specs Details

त्योहारी सीजन से पहले शुरू हुआ नई स्कोडा स्लाविया का उत्पादन: जानें मिलेंगे कौन से सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स?

Mon, 28 Sep 2026 06:16 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 28 Sep 2026 06:16 PM IST
सार

भारत में त्योहारी सीजन की आहट के साथ ही Skoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL) ने अपनी प्रीमियम सेडान New Skoda Slavia का प्रोडक्शन पुणे स्थित चाकन प्लांट में आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है।
 

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New Skoda Slavia Production Begins in India Ahead of Festive Season: Check Features Specs Details
New Skoda Slavia 2026 - फोटो : Skoda Auto

विस्तार
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Skoda Auto (स्कोडा ऑटो) ने भारत में अपनी लोकप्रिय सेडान Slavia (स्लाविया) के नए मॉडल का उत्पादन शुरू कर दिया है। Skoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL) ने पुणे के चाकन स्थित प्लांट में नई स्लाविया का उत्पादन शुरू किया है। कंपनी ने इसका समय त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए तय किया है, जब भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार में खरीदारी बढ़ती है। 
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भारतीय बाजार में स्कोडा स्लाविया की अब तक की सफलता कैसी रही है?

लॉन्च के बाद से ही स्कोडा स्लाविया ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपने लिए एक खासी पहचान बनाई है:
  • कुल बिक्री: भारत में अब तक स्कोडा स्लाविया की लगभग 80,000 इकाइयां बिक चुकी हैं।
  • मार्केट शेयर: अपने सेगमेंट में स्लाविया लगभग 30 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी पर काबिज है। जिसने इसे भारत की सबसे लोकप्रिय सेडान कारों में से एक बना दिया है।
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  • ब्रांड की विरासत: स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता के अनुसार, 90 से अधिक वर्षों से सेडान स्कोडा की वैश्विक विरासत का अभिन्न हिस्सा रही हैं। और नई स्लाविया यूरोपीय इंजीनियरिंग व सुरक्षा के साथ इस भरोसे को आगे बढ़ाती है।
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नई स्कोडा स्लाविया में कौन से नए फीचर्स और बदलाव देखने को मिलेंगे?

न्यू स्लाविया में कंपनी ने टेक्नोलॉजी, कंफर्ट और ड्राइविंग परफॉर्मेंस के स्तर पर कई बड़े और आधुनिक अपडेट किए हैं:
  • नया ट्रांसमिशन: कार के 1.0 TSI इंजन के साथ अब बिल्कुल नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पेश किया गया है।
  • सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स: आराम और सुविधा को बढ़ाते हुए इसमें सेगमेंट-फर्स्ट रियर सीट मसाज फंक्शन शामिल किया गया है।
  • सुरक्षा और टेक: पार्किंग को आसान बनाने के लिए 360-डिग्री एरिया व्यू कैमरा और गूगल क्लाउड द्वारा संचालित AI कम्पेनियन के साथ नेक्स्ट-जनरेशन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।
  • 5-स्टार सेफ्टी: यह कार अपनी 5-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग और यूरोपीय इंजीनियरिंग के साथ सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बरकरार रखती है। 

New Skoda Slavia Production Begins in India Ahead of Festive Season: Check Features Specs Details
(second from left) Piyush Arora - MD & CEO, SAVWIPL with Andreas Dick, CPO With New Skoda Slavia - फोटो : Skoda Auto

ब्रांड के अधिकारियों ने इस नए लॉन्च और मैन्युफैक्चरिंग पर क्या कहा?

कंपनी के शीर्ष नेतृत्व ने भारत में न्यू स्लाविया के प्रोडक्शन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है:
  • एंड्रियास डिक (चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर, स्कोडा ऑटो): उन्होंने कहा कि भारत स्कोडा ऑटो के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन चुका है। नई स्लाविया का उत्पादन हमारी स्थानीय क्षमताओं और गुणवत्ता के वैश्विक मानकों का प्रमाण है।
  • पीयूष अरोड़ा (एमडी और सीईओ, SAVWIPL): उन्होंने कहा कि स्लाविया ने अपनी ड्राइविंग डायनामिक्स और सेफ्टी के दम पर भारत में मजबूत फैन बेस तैयार किया है। पुणे प्लांट में उत्पादन शुरू होने के साथ, हम ग्राहकों को बेहतर टेक्नोलॉजी और कंफर्ट देने के लिए तत्पर हैं।

 

भारत में स्कोडा फॉक्सवैगन की विनिर्माण और निर्यात क्षमता कितनी मजबूत है?

न्यू स्लाविया का उत्पादन भारत में स्कोडा-फॉक्सवैगन समूह की मजबूत विनिर्माण क्षमता को दर्शाता है:
  • प्लांट क्षमता: कंपनी भारत में दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी संचालित करती है, जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 3,15,000 इकाइयां है।
  • 2 मिलियन का आंकड़ा: SAVWIPL ने साल 2025 में भारत में स्थानीय रूप से निर्मित 20 लाख (2 मिलियन) वाहनों का आंकड़ा पार कर लिया था।
  • निर्यात: अपने 'मेड इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड' दृष्टिकोण के तहत, कंपनी अब तक भारत से 40 से अधिक देशों में 7,25,000 से अधिक वाहनों का निर्यात कर चुकी है।
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