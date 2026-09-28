त्योहारी सीजन से पहले शुरू हुआ नई स्कोडा स्लाविया का उत्पादन: जानें मिलेंगे कौन से सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स?

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भारतीय बाजार में स्कोडा स्लाविया की अब तक की सफलता कैसी रही है? लॉन्च के बाद से ही स्कोडा स्लाविया ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपने लिए एक खासी पहचान बनाई है: कुल बिक्री: भारत में अब तक स्कोडा स्लाविया की लगभग 80,000 इकाइयां बिक चुकी हैं।

भारत में अब तक स्कोडा स्लाविया की लगभग 80,000 इकाइयां बिक चुकी हैं। मार्केट शेयर: अपने सेगमेंट में स्लाविया लगभग 30 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी पर काबिज है। जिसने इसे भारत की सबसे लोकप्रिय सेडान कारों में से एक बना दिया है।

अपने सेगमेंट में स्लाविया लगभग 30 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी पर काबिज है। जिसने इसे भारत की सबसे लोकप्रिय सेडान कारों में से एक बना दिया है। विज्ञापन ब्रांड की विरासत: स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता के अनुसार, 90 से अधिक वर्षों से सेडान स्कोडा की वैश्विक विरासत का अभिन्न हिस्सा रही हैं। और नई स्लाविया यूरोपीय इंजीनियरिंग व सुरक्षा के साथ इस भरोसे को आगे बढ़ाती है। विज्ञापन विज्ञापन नई स्कोडा स्लाविया में कौन से नए फीचर्स और बदलाव देखने को मिलेंगे? न्यू स्लाविया में कंपनी ने टेक्नोलॉजी, कंफर्ट और ड्राइविंग परफॉर्मेंस के स्तर पर कई बड़े और आधुनिक अपडेट किए हैं: नया ट्रांसमिशन: कार के 1.0 TSI इंजन के साथ अब बिल्कुल नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पेश किया गया है।

कार के 1.0 TSI इंजन के साथ अब बिल्कुल नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पेश किया गया है। सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स: आराम और सुविधा को बढ़ाते हुए इसमें सेगमेंट-फर्स्ट रियर सीट मसाज फंक्शन शामिल किया गया है।

आराम और सुविधा को बढ़ाते हुए इसमें सेगमेंट-फर्स्ट रियर सीट मसाज फंक्शन शामिल किया गया है। सुरक्षा और टेक: पार्किंग को आसान बनाने के लिए 360-डिग्री एरिया व्यू कैमरा और गूगल क्लाउड द्वारा संचालित AI कम्पेनियन के साथ नेक्स्ट-जनरेशन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।

पार्किंग को आसान बनाने के लिए 360-डिग्री एरिया व्यू कैमरा और गूगल क्लाउड द्वारा संचालित AI कम्पेनियन के साथ नेक्स्ट-जनरेशन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। 5-स्टार सेफ्टी: यह कार अपनी 5-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग और यूरोपीय इंजीनियरिंग के साथ सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बरकरार रखती है। लॉन्च के बाद से ही स्कोडा स्लाविया ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपने लिए एक खासी पहचान बनाई है:न्यू स्लाविया में कंपनी ने टेक्नोलॉजी, कंफर्ट और ड्राइविंग परफॉर्मेंस के स्तर पर कई बड़े और आधुनिक अपडेट किए हैं:

Skoda Auto (स्कोडा ऑटो) ने भारत में अपनी लोकप्रिय सेडान Slavia (स्लाविया) के नए मॉडल का उत्पादन शुरू कर दिया है। Skoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL) ने पुणे के चाकन स्थित प्लांट में नई स्लाविया का उत्पादन शुरू किया है। कंपनी ने इसका समय त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए तय किया है, जब भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार में खरीदारी बढ़ती है।