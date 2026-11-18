अगर आप नए साल में स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो 2027 आपके लिए कई बेहतरीन विकल्प लेकर आ सकता है। दरअसल, कई कंपनियां 2027 में अपने स्कूटर बाजार में उतारने की तैयारी में है। इनमें अल्ट्रावायलेट टेसेरैक्ट, यामाहा एनमैक्स 155 और टीवीएस जुपिटर इलेक्ट्रिक जैसे मॉडल शामिल हैं। वहीं, वियतनाम की कंपनी विनफास्ट भी भारत के लिए खास तौर पर तैयार किए गए तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी में है। ये स्कूटर Evo, Kyo और Kinet मॉडल्स पर आधारित होंगे। कंपनी इन्हें भारतीय सड़कों और ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से तैयार करेगी। आइए जानते हैं 2027 में आने वाले इन स्कूटर्स और विनफास्ट की नई इलेक्ट्रिक रेंज में क्या खास हो सकता है।

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