देश भर के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए BS6 मानक वाले वाहनों के मालिकों को अब हर साल अपना PUC सर्टिफिकेट रिन्यू कराने की झंझट से मुक्ति मिल गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक संशोधित वैधता कार्यक्रम पेश किया है। जिसके तहत छह साल तक पुराने निजी BS6 वाहनों को अब सीधे तीन साल के लिए वैध PUC प्रमाणपत्र मिलेगा।

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