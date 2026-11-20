भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी का असर अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में भी दिखाई दे सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 7.7 प्रतिशत रहने से इलेक्ट्रिक वाहनों और टिकाऊ परिवहन को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल बना है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अध्यक्ष शेनू अग्रवाल का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े स्तर पर निवेश करना होगा। उन्होंने साफ कहा कि चार्जिंग नेटवर्क को केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा के तौर पर नहीं, बल्कि देश के जरूरी बुनियादी ढांचे के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं, अक्तूबर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

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