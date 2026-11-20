ऑटोमोबाइल जगत में अपनी नई तकनीकों के लिए मशहूर चीनी कंपनी बीवाईडी के सब-ब्रांड फांग चेंग बाओ ने अपनी सबसे बड़ी एसयूवी टीआई 9 को बाजार में उतार दिया है। 19 नवंबर को लॉन्च हुई इस छह-सीटर प्लग-इन हाइब्रिड कार ने अपनी कीमत से सबको चौंका दिया है। डीलरों ने जहां इसकी शुरुआती कीमत 3.50 लाख से 4 लाख युआन के बीच आंकी थी, वहीं कंपनी ने इसे महज 2,79,900 युआन यानी करीब 38,300 यूरो में पेश किया है।

कीमत और वेरिएंट्स ने डीलरों के अनुमान को पीछे छोड़ा

टीआई 9 को चीन के बाजार में कुल तीन वेरिएंट्स में उतारा गया है, जिनकी कीमतें 2,79,900, 2,99,900 और 3,29,900 युआन रखी गई हैं। स्थानीय ट्रेड-इन सब्सिडी का लाभ मिलने पर इसके शुरुआती मॉडल की कीमत घटकर 2,73,900 युआन रह जाती है, जो डीलरों के न्यूनतम अनुमान से भी करीब 70,100 युआन कम है। दिलचस्प बात यह है कि 5,270 मिलीमीटर लंबी यह गाड़ी अपने ही ब्रांड की ऑफ-रोड एसयूवी बाओ 8 से 75 मिलीमीटर ज्यादा लंबी है, फिर भी इसकी कीमत बाओ 8 के मुकाबले काफी किफायती रखी गई है।

10 सेकंड में 180 डिग्री मुड़ने वाला दुनिया का पहला स्टीयरिंग व्हील

इस एसयूवी के सबसे महंगे वेरिएंट में एक ऐसा फीचर दिया गया है, जिसे बीवाईडी दुनिया में पहली बार पेश करने का दावा कर रहा है। इसमें स्टीयर-बाय-वायर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे स्टीयरिंग और अगले पहियों के बीच कोई सीधा मैकेनिकल कॉलम नहीं होता। इसी वजह से इसका स्टीयरिंग व्हील महज 10 सेकंड में 180 डिग्री घूमकर अंदर की ओर सिमट जाता है। कंपनी के जनरल मैनेजर शियोंग तियानबो के अनुसार यह विचार 2016 में आया था, जिसका मकसद कार खड़ी होने पर ड्राइवर को आराम करने के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराना है।

डीएमएस प्लेटफॉर्म की ताकत और दमदार रेंज के आंकड़े

टीआई 9 बीवाईडी के नए डीएमएस प्लेटफॉर्म पर बनी पहली कार है, जो बेहतरीन माइलेज, परफॉर्मेंस और ऑफ-रोड क्षमताओं का मेल है।

पावरफुल हाइब्रिड इंजन: इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ दोनों एक्सल पर इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं, जो मिलकर 544 हॉर्सपावर की ताकत देती हैं।

तूफानी रफ्तार: भारी-भरकम आकार के बावजूद यह एसयूवी महज 4.8 सेकंड में शून्य से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है।

लंबी ड्राइविंग रेंज: इसकी 66.48 किलोवाट-आवर ब्लेड बैटरी अकेले बिजली पर 400 किलोमीटर और फुल टैंक पेट्रोल के साथ कुल 1,630 किलोमीटर की रेंज देती है।

आसान मोड़ और सुरक्षा: रियर-व्हील स्टीयरिंग के कारण इसका टर्निंग रेडियस केवल 3.5 मीटर है और सभी मॉडल्स में लिडार सेंसर स्टैंडर्ड दिया गया है।

मर्सिडीज और लेक्सस से कैसे अलग है यह तकनीक?

स्टीयर-बाय-वायर तकनीक ऑटो इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह नई नहीं है। साल 2013 में इनफिनिटी ने क्यू50 में इसकी शुरुआत की थी और अब यूरोप में मर्सिडीज-बेंज ईक्यूएस तथा लेक्सस आरजेड जैसी गाड़ियों में भी यह सुविधा मिलती है। चीन में भी निओ ईटी9 इस तकनीक के साथ आने वाली पहली प्रोडक्शन कार बनी थी। हालांकि, इन सभी कारों में स्टीयरिंग व्हील अपनी जगह पर स्थिर रहता है। बीवाईडी के अनुसार टीआई 9 दुनिया की पहली ऐसी प्रोडक्शन कार है, जिसका स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह मुड़कर ड्राइवर के सामने से हट जाता है।

यूरोप में लॉन्च की योजना और कानूनी अड़चनें

अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो फांग चेंग बाओ सबसे पहले यूरोप और ब्रिटेन में अपना छोटा मॉडल टीआई 7 उतारने जा रहा है, जिसकी डिलीवरी 2027 की शुरुआत में होगी। बाओ 5 और बाओ 8 को विदेशों में देंजा ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। फिलहाल बीवाईडी ने टीआई 9 को यूरोप में लॉन्च करने की कोई योजना घोषित नहीं की है। दूसरी तरफ, जगुआर लैंड रोवर ने टीआई 7 के डिजाइन को डिफेंडर की नकल बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिससे कंपनी के यूरोपीय विस्तार पर सबकी नजरें टिकी हैं।