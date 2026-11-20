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BMW R 12 G/S की कीमत और भारत में क्या मिलेगा? बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने आर 12 जी/एस को भारत में 25.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है। यह मोटरसाइकिल सिर्फ प्रो (Pro) ट्रिम में उपलब्ध है। कंपनी इसे पूरी तरह से तैयार यूनिट यानी सीबीयू के रूप में भारत ला रही है। इसकी डिलीवरी अधिकृत बीएमडब्ल्यू डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है।

विज्ञापन भारतीय बाजार में मिलने वाले इस मॉडल की खासियत यह है कि इसमें एंड्यूरो और कंफर्ट किट दोनों स्टैंडर्ड तौर पर दी गई हैं। कुछ विदेशी बाजारों में ग्राहकों को इन उपकरणों के लिए अलग से विकल्प चुनना पड़ता है। विज्ञापन विज्ञापन एंड्यूरो किट में क्या मिलता है? आर 12 जी/एस में दी गई एंड्यूरो किट इसे खराब और कच्चे रास्तों पर चलाने के लिहाज से तैयार करती है। इसमें 18-इंच का रियर क्रॉस-स्पोक व्हील, ऑफ-रोड टायर और खास फुटरेस्ट दिए गए हैं। इनकी मदद से ऊबड़-खाबड़ या ढीली सतह पर बाइक चलाते समय बेहतर कंट्रोल मिलता है।

इसके हैंडलबार में 20 mm के राइजर दिए गए हैं। ये राइडर को सीधा पोस्चर बनाए रखने में मदद करते हैं। खासकर तब, जब राइडर फुटरेस्ट पर खड़े होकर बाइक चलाता है। सुरक्षा और मजबूती के लिए इसमें इंजन गार्ड और हैंड गार्ड भी मिलते हैं। इसके अलावा, बदले हुए चेसिस डाइमेंशन के हिसाब से बाइक में लंबा साइड स्टैंड दिया गया है। सस्पेंशन और चेसिस: खराब रास्तों के लिए खास सेटअप बीएमडब्ल्यू ने आर 12 जी/एस के डिजाइन में दूसरी बार 12 मोटरसाइकिलों के मुकाबले कुछ बदलाव किए हैं। इसका स्टीयरिंग पिवट आगे और ऊपर की ओर खिसकाया गया है। वहीं, ट्यूबलर-स्टील रियर स्ट्रक्चर को ब्रिज-टाइप मेन फ्रेम से जोड़ा गया है।

इसमें आगे की तरफ अपसाइड-डाउन (USD) फोर्क्स और पीछे पैरालिवर असेंबली दी गई है। दोनों सस्पेंशन यूनिट पूरी तरह से एडजस्टेबल हैं। बाइक की सीट की ऊंचाई 875 mm है। इसका व्हीलबेस 1,580 mm है और सड़क पर चलने के लिए तैयार हालत में इसका वजन 229 kg है। BMW R 12 G/S के सस्पेंशन और ब्रेक की जानकारी कंपोनेंट आगे पीछे व्हील्स 21-इंच 18-इंच व्हील का प्रकार क्रॉस-स्पोक रिम्स क्रॉस-स्पोक रिम्स सस्पेंशन 45 mm यूएसडी फोर्क पैरालिवर मोनोशॉक सस्पेंशन ट्रैवल 210 mm 200 mm ब्रेक डिस्क ट्विन 310 mm सिंगल 265 mm

दोनों तरफ के सस्पेंशन पूरी तरह एडजस्टेबल हैं। बाइक में एबीएस प्रो सिस्टम भी दिया गया है। दोनों तरफ के सस्पेंशन पूरी तरह एडजस्टेबल हैं। बाइक में एबीएस प्रो सिस्टम भी दिया गया है।

एडवेंचर बाइक पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने भारत में अपनी नई बाइक आर 12 G/S पेश कर दी है। यह बाइक खास तौर पर उन राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जो सड़क के साथ-साथ कच्चे और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी सफर करना पसंद करते हैं। इसमें 1,170cc का बॉक्सर ट्विन इंजन दिया गया है, जो 109 hp की पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी ने इसे भारत में सिर्फ प्रो (Pro) ट्रिम में उतारा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 25.40 लाख रुपये है और डीलरशिप पर इसकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। खास बात है कि यह भारतीय मॉडल में एंड्यूरो और कंफर्ट किट स्टैंडर्ड मिलती हैं। आइए जानते हैं इस बाइक के डिजाइन, इंजन, फीचर्स और ऑफ-रोडिंग क्षमता के बारे में विस्तार से...