ह्यूंदै ने इलांट्रा की आठवीं पीढ़ी से पर्दा उठा दिया है। नई इलांट्रा अब पहले से ज्यादा बड़ी और शार्प डिजाइन के साथ पेश हुई है। इसमें कंपनी की नई आर्ट ऑफ स्टील डिजाइन भाषा देखने को मिली है। साथ ही कार में 12.9-इंच की टचस्क्रीन, नया प्लियोस कनेक्ट इन्फोटेनमेंट सिस्टम और ग्लियो एआई असिस्टेंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इंजन की बात करें तो इसमें हाइब्रिड और पेट्रोल, दोनों विकल्प मिलेंगे। ह्यूंदै ने इसे लॉस एंजिल्स ऑटो शो में पेश किया है। दक्षिण कोरिया में अवांटे (Avante) नाम से बिकने वाली यह सेडान 2027 की शुरुआत से उत्तरी अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे बाजारों में बिक्री के लिए आएगी।

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