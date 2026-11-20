लंबी दूरी का सफर आरामदायक हो और ड्राइविंग का मजा भी बना रहे, ग्राहकों को यही मांग को पूरा करते हुए होंडा अपनी नई एसयूवी एवांसियर तैयार कर रही हैद्ध कंपनी ने इस बिल्कुल नई एसयूवी में पहली बार अपनी नेक्स्ट-जेनरेशन होंडा हाइब्रिड तकनीक शामिल की है। इसे नए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इसमें हाइब्रिड सिस्टम के साथ कई इंटेलिजेंट तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी के अनुसार, नई एवांसियर को सबसे पहले थाईलैंड में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद इसे जापान, चीन और एशिया के दूसरे बाजारों में पेश करने की तैयारी है। कंपनी ने इस एसयूवी को 'ग्रैंड-जर्नी' कॉन्सेप्ट पर विकसित किया है, जिसमें ड्राइविंग के कंफर्ट और यात्रियों के इंटरटेनमेंट के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया गया है।

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