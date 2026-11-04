दिवाली पर ले रहे हैं गाड़ी?: ऑफर के चक्कर में कहीं गंवा न दें ज्यादा पैसे, शोरूम जाने से पहले जानें ये बातें

दिवाली का त्योहार आते ही कार और बाइक खरीदने की तैयारी तेज हो जाती है। इस मौके पर अधिकतर लोग नई गाड़ियां खरीदते हैं और ऑटो कंपनियां भी ग्राहकों को लुभाने के लिए कई तरह के डिस्काउंट और फेस्टिव ऑफर देती हैं। कहीं कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो कहीं एक्सचेंज बोनस और दूसरे फायदे दिए जा रहे हैं। ऐसे में नई गाड़ी खरीदने का यह अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन सिर्फ बड़ी छूट देखकर फैसला करना ग्राहकों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। कई बार इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, लोन और दूसरे चार्ज के नाम पर अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए दिवाली पर कार या बाइक खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे आप सही डील चुन सकेंगे और बेवजह के खर्च से भी बच सकते हैं।

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