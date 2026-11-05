महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एडिशन वन: नए ग्रिल और वाइन रेड केबिन के साथ आएगी SUV, लीक हुई तस्वीरें; क्या हुए बदलाव?

महिंद्रा भी अपनी एसयूवी स्कॉर्पियो एन का एक खास एडिशन लाने की तैयारी में है। इसे स्कॉर्पियो एन एडिशन वन नाम दिया जा सकता है। लॉन्च से पहले इस खास मॉडल की लीक तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर से जुड़ी कई जानकारियां मिली हैं। इसमें नया ग्रिल डिजाइन और वाइन रेड केबिन थीम इसे मौजूदा मॉडल से अलग बनाते हैं। यह अगस्त 2026 में स्कॉर्पियो एन को मिले अपडेट के करीब तीन महीने बाद सामने आया है। उस अपडेट में कंपनी ने बड़े डिस्प्ले और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स शामिल किए थे।

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