नए अवतार में आएगी फॉक्सवैगन वर्टस: टीजर में दिखा बदला लुक, डिजाइन से इंजन तक होंगे ये बदलाव; कब होगी लॉन्च?

फॉक्सवैगन की वर्टस जल्द ही नए अवतार में बाजार में दस्तक देने वाली है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर आगामी वर्टस फेसलिफ्ट का पहला टीजर जारी कर दिया है। इसमें कार के एक्सटीरियर की झलक देखने को मिली है, जिसमें फ्रंट से लेकर रियर तक कई बदलाव नजर आ रहे हैं। खास बात है कि टीजर में कार बिना किसी कैमोफ्लाज के दिखाई गई है। हालांकि, कंपनी की ओर से साझा किए गए वीडियो में ड्रामेटिक लाइटिंग की वजह से कुछ डिजाइन डिटेल्स साफ नहीं हो पाई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे दिसंबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। इसके डिजाइन के अलावा केबिन और गियरबॉक्स में भी बदलाव मिलने की उम्मीद है।

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