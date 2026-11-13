होंडा CR-V की नई पीढ़ी से उठा पर्दा: पहले से ज्यादा माइलेज और पावर के साथ आएगी एसयूवी, क्या होंगी खूबियां?

स्पोर्ट्स बाइक पसंद करने वालों के लिए एक नई सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल पेश की गई है। कोव ने EICMA 2026 में अपनी नई 650RR से पर्दा उठाया है। इस बाइक में 645cc का इनलाइन-फोर इंजन दिया गया है, जो 108.7 हॉर्सपावर की पावर और 60Nm का टॉर्क पैदा करता है। कंपनी ने इसकी क्लेम्ड टॉप स्पीड 260 किमी प्रति घंटा बताई है। सड़क और ट्रैक, दोनों तरह के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार की गई यह बाइक 2027 में ग्लोबल मार्केट में आने के लिए तैयार है। हालांकि भारत में इसके लॉन्च को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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