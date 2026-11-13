Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   Kove 650RR Unveiled, 109 HP Power, 260 kmph Top Speed, Track-Ready Hardware

होंडा CR-V की नई पीढ़ी से उठा पर्दा: पहले से ज्यादा माइलेज और पावर के साथ आएगी एसयूवी, क्या होंगी खूबियां?

Fri, 13 Nov 2026 01:10 PM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Fri, 13 Nov 2026 01:10 PM IST
सार

  • कोव 650RR का EICMA 2026 में अनावरण हुआ।
  • 645cc इनलाइन-फोर इंजन मिल सकता है।
  • 108.7 हॉर्सपावर की पावर मिल सकती है।
  • टॉप स्पीड 260 किमी प्रति घंटा है।

विज्ञापन
Kove 650RR Unveiled, 109 HP Power, 260 kmph Top Speed, Track-Ready Hardware
कोव ने पेश की नई सुपरस्पोर्ट बाइक 650RR - फोटो : eicma

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

स्पोर्ट्स बाइक पसंद करने वालों के लिए एक नई सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल पेश की गई है। कोव ने EICMA 2026 में अपनी नई 650RR से पर्दा उठाया है। इस बाइक में 645cc का इनलाइन-फोर इंजन दिया गया है, जो 108.7 हॉर्सपावर की पावर और 60Nm का टॉर्क पैदा करता है। कंपनी ने इसकी क्लेम्ड टॉप स्पीड 260 किमी प्रति घंटा बताई है। सड़क और ट्रैक, दोनों तरह के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार की गई यह बाइक 2027 में ग्लोबल मार्केट में आने के लिए तैयार है। हालांकि भारत में इसके लॉन्च को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

विज्ञापन


नया 645cc इनलाइन-फोर इंजन
कोव 650RR में नया विकसित 645cc, लिक्विड-कूल्ड, 16-वाल्व, DOHC इनलाइन-फोर इंजन दिया गया है। यह इंजन 13,000rpm पर 108.7 हॉर्सपावर की अधिकतम पावर और 11,000rpm पर 60Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है।
विज्ञापन

इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल दिया गया है। इंजन को छह-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी के मुताबिक, बाइक की टॉप स्पीड 260 किमी प्रति घंटा है।

विज्ञापन
विज्ञापन


तीन राइडिंग मोड और बाइडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर
साथ ही कोव 650RR में तीन राइडिंग मोड मिलते हैं। इनमें स्टैंडर्ड, स्पोर्ट और कस्टम मोड शामिल हैं। बाइक में बाइडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी दिया गया है। इसकी मदद से राइडर बिना क्लच दबाए गियर ऊपर और नीचे कर सकता है। ट्रांसमिशन में स्लिपर क्लच भी शामिल है।

क्या-क्या है खास?

  • इस बाइक को ट्विन-स्पार फ्रेम पर तैयार किया गया है। इसमें इंजन भी फ्रेम के मजबूत हिस्से के रूप में काम करता है। बाइक में एल्युमिनियम सबफ्रेम और एल्युमिनियम स्विंगआर्म दिया गया है।
  • सस्पेंशन की बात करें तो आगे मैकेनिकली एडजस्ट होने वाला सस्पेंशन मिलता है। वहीं, पीछे हाइड्रोलिक डैंपिंग एडजस्टमेंट वाला मोनोशॉक दिया गया है।
  • ब्रेकिंग के लिए आगे ट्विन फ्लोटिंग डिस्क के साथ चार-पिस्टन कैलीपर और पीछे सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है। सुरक्षा और बेहतर कंट्रोल के लिए इसमें सिक्स-एक्सिस IMU, कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स दिए गए हैं।
  • सीटिंग के मामले में कोव 650RR का कर्ब वजन 195 किग्रा है। इसकी सीट की ऊंचाई 810 मिमी रखी गई है। बाइक में 17 लीटर का एल्युमिनियम फ्यूल टैंक मिलता है। इसके अलावा इसका व्हीलबेस 1,408 मिमी और ग्राउंड क्लियरेंस 130 मिमी है।


फीचर्स के मामले में कैसी है बाइक?

  • फीचर्स की बात करें तो बाइक में छह इंच की टीएफटी इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन दी गई है। इसमें कंपनी का मोटोप्ले कनेक्टिविटी सिस्टम मिलता है, जो ब्लूटूथ और वाई-फाई को सपोर्ट करता है।
  • इसके अलावा बाइक में फ्रंट और रियर कैमरा भी दिए गए हैं। सुरक्षा से जुड़े अन्य फीचर्स में ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग और लेन-चेंज असिस्टेंस शामिल हैं।


कब शुरू होगी डिलीवरी?

  • ग्लोबल मार्केट में कोव 650RR की डिलीवरी 2027 की तीसरी तिमाही से शुरू होने वाली है। हालांकि, कंपनी ने अभी अलग-अलग बाजारों के लिए इसकी कीमत और उपलब्धता की जानकारी नहीं दी है।
  • भारत में इस बाइक को लॉन्च करने को लेकर भी कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। ऐसे में भारतीय खरीदारों के लिए अभी यह बाइक सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश किया गया नया मॉडल है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed