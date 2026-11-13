होंडा CR-V की नई पीढ़ी से उठा पर्दा: पहले से ज्यादा माइलेज और पावर के साथ आएगी एसयूवी, क्या होंगी खूबियां?

होंडा ने सीआर-वी की सातवीं पीढ़ी को नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसमें पहले के मुकाबले नया डिजाइन देखने को मिलेगा। कंपनी ने इस एसयूवी को नए बदलावों के साथ पेश किया है। यह मॉडल अगले साल बाजार में आने वाला है।

विज्ञापन नई सीआर-वी की सबसे बड़ी खासियत इसका एडवांस्ड टू-मोटर हाइब्रिड सिस्टम है। इसमें इलेक्ट्रिक ऑल-व्हील ड्राइव की सुविधा भी मिलेगी। कंपनी के अनुसार, इस सिस्टम की मदद से एसयूवी पहले से ज्यादा पावर देगी। साथ ही, इसकी फ्यूल इकॉनमी में 10 प्रतिशत से ज्यादा सुधार होगा। विज्ञापन विज्ञापन

The next chapter of CR-V is taking shape. Arriving next year, the all-new 2028 Honda CR-V will feature a standard hybrid powertrain, a new platform, and a bold new design. Learn more: https://t.co/owCPcqsx6q https://t.co/n5QSIxkOjX — Honda (@Honda) November 12, 2026

हाइब्रिड वाहन होंडा के लिए लगातार अहम होते जा रहे हैं। मौजूदा समय में कंपनी की कुल बिक्री में हाइब्रिड वाहनों की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा है। वहीं, सीआर-वी भी अमेरिका में कंपनी की मजबूत पकड़ बनाए हुए है। यह एसयूवी लगातार तीसरे साल अमेरिका में चार लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ रही है।इसे के साथ ही नई CR-V के साथ होंडा ने अपनी बड़ी हाइब्रिड योजना की शुरुआत कर दी है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक दुनियाभर में नई पीढ़ी के 15 हाइब्रिड मॉडल पेश करना है। इस योजना को पूरा करने के लिए होंडा अमेरिका में बड़े स्तर पर निवेश भी कर रही है।होंडा की हाइब्रिड रणनीति को अमेरिका में किए जा रहे बड़े निवेश का भी समर्थन मिल सकता है। इसी निवेश योजना के तहत कंपनी 2029 में ओहियो में नया प्लांट खोलने वाली है। इस प्लांट पर तीन अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा।