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Hindi News ›   Automobiles News ›   Passenger Vehicle Supply Rises 12.4% October 5.19 Lakh Units

SIAM: भारतीय ऑटो बाजार में त्योहारों की रौनक, अक्तूबर में यात्री वाहनों की बिक्री में उछाल; कितनी यूनिट बिकीं?

Fri, 13 Nov 2026 02:21 PM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Fri, 13 Nov 2026 02:21 PM IST
सार

  • अक्तूबर में पीवी सप्लाई 12.4 प्रतिशत बढ़ी।
  • कुल 5,19,060 यूनिट्स की आपूर्ति हुई।
  • सियाम ने बिक्री आंकड़े जारी किए।

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Passenger Vehicle Supply Rises 12.4% October 5.19 Lakh Units
अक्तूबर में पीवी सेगमेंट में भारी उछाल - फोटो : एआई जनरेटेड

विस्तार
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भारतीय ऑटो बाजार के लिए अक्तूबर का महीना काफी शानदार साबित हुआ है। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चर्स के अनुसार, अक्तूबर महीने में घरेलू यात्री वाहनों की डिस्पैच सलाना आधार पर 12.4 प्रतिशत बढ़कर 5,19,060 यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।  त्योहारी सीजन की जबरदस्त मांग और कंपनियों की ओर से डीलरशिप पर बढ़ाई गई सप्लाई ने ऑटो बाजार को नई रफ्तार दी है। 
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