तीन दशक तक बनती रही मारुति 800 को अब पूरी दुनिया ने सलाम किया है। पुरानी गाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय गैर-मुनाफा संस्था FIVA ने उसे अपने पहले वर्ल्ड व्हीकल हेरिटेज अवॉर्ड के लिए चुना है। यह सम्मान पाने वाली वह पहली और इकलौती भारतीय गाड़ी है। अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया जैसे देशों की 21 गाड़ियां इस दौड़ में थीं। फैसला इस बात पर हुआ कि इस गाड़ी ने देश की पहचान और रोजमर्रा के सफर को कितना बदला।

तीन दशक में 29 लाख से ज्यादा गाड़ियां

मारुति 800 की कहानी दिसंबर 1983 में शुरू हुई, जब पहली गाड़ी बनकर निकली। इससे पहले 1982 में सुज़ुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने भारत सरकार के साथ साझा उद्यम बनाया था। इसके बाद अगले तीन दशकों तक यह मॉडल बनता रहा और 29 लाख से ज्यादा गाड़ियां तैयार हुईं। यह आंकड़ा सुज़ुकी के प्रेसिडेंट तोशीहिरो सुज़ुकी ने बताया है। इतनी बड़ी संख्या खुद साफ बताती है कि यह मॉडल भारत में कितने लंबे समय तक और कितने बड़े पैमाने पर बनता रहा।

विज्ञापन

भारत की इंजीनियरिंग पर भरोसा

मारुति सुज़ुकी इंडिया के चेयरमैन आर सी भार्गव के मुताबिक यह मॉडल इस बात का सबूत बना कि भारत ऊंचे दर्जे के इंजीनियरिंग उत्पाद बना सकता है। उनका कहना है कि इससे देश के ऑटोमोबाइल और कलपुर्जा उद्योग को भी बढ़ने में मदद मिली। भार्गव ने इस गाड़ी की एक और अहम भूमिका की तरफ भी ध्यान दिलाया। उनके मुताबिक इसने निजी सवारी को ज्यादा लोगों की पहुंच में लाया और आर्थिक कामकाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में भी योगदान दिया।

विज्ञापन

विज्ञापन

अवॉर्ड में क्या रहा खास?

मारुति 800 यह सम्मान पाने वाली पहली और इकलौती भारतीय गाड़ी है।

दुनिया भर की कुल 21 गाड़ियों में से इसका चुनाव हुआ।

मुकाबले में अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया जैसे देशों की गाड़ियां भी थीं।

वर्ल्ड व्हीकल हेरिटेज अवॉर्ड का यह पहला ही संस्करण है।

यह उन गाड़ियों को सम्मान देता है, जिन्होंने किसी देश की पहचान गढ़ी, आम लोगों का रोजमर्रा का सफर बदला और औद्योगिक विकास में हाथ बंटाया।

विरासत का नया पैमाना

FIVA, यानी फेडरेशन इंटरनेशनेल डेस व्हीकल्स एन्शियन्स, पुरानी और ऐतिहासिक गाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय गैर-मुनाफा संस्था है। वह यूनेस्को की गैर-सरकारी साझेदार भी है। संस्था ने यह अवॉर्ड इसलिए शुरू किया ताकि गाड़ियों की विरासत को सिर्फ आम पैमानों पर न परखा जाए। आम तौर पर दुर्लभता, रुतबा और कीमत जैसी बातें देखी जाती हैं, पर इस सम्मान की सोच इनसे अलग है। यहां जोर इस पर है कि कोई गाड़ी लोगों की ज़िंदगी में कितनी अहम रही। मारुति 800 का चुना जाना इसी सोच का नतीजा है।

विदेश तक का सफर

मारुति 800 की एक और बड़ी पहचान निर्यात से जुड़ी है। इसी मॉडल ने भारत से यात्री वाहनों के निर्यात की शुरुआत कराई। पहला निर्यात 1987 में हुआ और गाड़ियां हंगरी, फ्रांस और बेल्जियम जैसे बाजारों तक पहुंचीं। आज मारुति सुज़ुकी हर साल चार लाख से ज्यादा गाड़ियां 120 से ज्यादा देशों में भेजती है, यह जानकारी कंपनी ने दी है। यानी जो सिलसिला 1987 में कुछ बाजारों से शुरू हुआ, वह आज 120 से ज्यादा देशों तक फैल चुका है।