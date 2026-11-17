लैंड रोवर डिफेंडर अब इलेक्ट्रिक अवतार में आने के लिए तैयार है। कंपनी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि 2027 में इसे ग्लोबल स्तर पर पेश किया जाएगा। नई इलेक्ट्रिक SUV को ब्रिटेन में जगुआर लैंड रोवर (JLR) के हेलवुड प्लांट में बनाया जाएगा। यह कंपनी के नए इलेक्ट्रिफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर (EMA) प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। इसमें डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सेटअप मिलने की उम्मीद है। वहीं, इसका जाना-पहचाना बॉक्सी डिजाइन भी बरकरार रह सकता है। भारत में इसे 2028 के आसपास लॉन्च किए जाने की संभावना है। आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डिफेंडर में क्या कुछ खास मिल सकता है और इसकी भारत में एंट्री कब होगी।

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