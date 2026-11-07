महिंद्रा XUV 3XO ZNG को मिली 5-स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग: देश की पहली 5-स्टार सेफ सब-कॉम्पैक्ट CNG SUV बनी

भारतीय वाहन निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा की हाल ही में लॉन्च हुई पेट्रोल-सीएनजी बाई-फ्यूल सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी Mahindra XUV 3XO ZNG ने भारत एनसीएपी (Bharat NCAP) (BNCAP) क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इस उपलब्धि के साथ, XUV 3XO ZNG देश की पहली सब-कॉम्पैक्ट सीएनजी एसयूवी बन गई है जिसे सर्वोच्च BNCAP सुरक्षा रेटिंग मिली है।

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