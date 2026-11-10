AMT गियरबॉक्स के साथ वैश्विक बाजार में आई धांसू केटीएम 1390 सुपर ड्यूक GT इवो: कैसे हैं फीचर्स और पावरट्रेन?

ऑस्ट्रिया की मशहूर परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी केटीएम (KTM) ने अपनी इंटरनेशनल वेबसाइट पर अपनी नई स्पोर्ट्स-टूरर मोटरसाइकिल केटीएम 1390 सुपर ड्यूक GT इवो (KTM 1390 Super Duke GT Evo) से पर्दा उठा दिया है। इसे मौजूदा स्टैंडर्ड 1390 Super Duke GT (1390 सुपर ड्यूक GT) से ऊपर पोजिशन किया गया है।

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KTM 1390 Super Duke GT Evo में कौन-सा दमदार इंजन और नया AMT गियरबॉक्स दिया गया है?

दमदार LC8 V-ट्विन इंजन: इसमें 1,350cc, 75-डिग्री V-ट्विन LC8 इंजन दिया गया है, जिसका इस्तेमाल KTM 1390 Super Adventure S Evo में भी किया जाता है। यह इंजन 187 bhp की जबरदस्त पावर और 145 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

इसमें 1,350cc, 75-डिग्री V-ट्विन LC8 इंजन दिया गया है, जिसका इस्तेमाल KTM 1390 Super Adventure S Evo में भी किया जाता है। यह इंजन 187 bhp की जबरदस्त पावर और 145 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। विज्ञापन विज्ञापन ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT): इस बाइक का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया AMT गियरबॉक्स है, जो राइडर्स को ऑटोमैटिक और मैनुअल ऑपरेशन के बीच स्विच करने की अनुमति देता है। ऑटोमैटिक मोड लंबी यात्राओं के दौरान थकान को कम करता है, जबकि मैनुअल मोड उन राइडर्स के लिए है जो खुद गियर बदलना पसंद करते हैं।

इसके सस्पेंशन, फ्रेम और वजन में क्या खास बदलाव किए गए हैं?

WP सेमी-एक्टिव सस्पेंशन: इसमें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड WP सेमी-एक्टिव टेक्नोलॉजी (SAT) सस्पेंशन दिया गया है, जिसे डैशबोर्ड से आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें दिए गए नए पेटेंटेड थ्रू-रॉड डिजाइन से सिस्टम का वजन कम हुआ है और रिस्पॉन्स बेहतर हुआ है।

इसमें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड WP सेमी-एक्टिव टेक्नोलॉजी (SAT) सस्पेंशन दिया गया है, जिसे डैशबोर्ड से आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें दिए गए नए पेटेंटेड थ्रू-रॉड डिजाइन से सिस्टम का वजन कम हुआ है और रिस्पॉन्स बेहतर हुआ है। मजबूत फ्रेम और डाइमेंशन्स: KTM ने इसके फ्रेम की स्टिफनेस (कठोरता) को स्टैंडर्ड मॉडल से तीन गुना बढ़ा दिया है। स्विंगआर्म, फॉर्क्स और फ्रेम के बीच मजबूत कनेक्शन से हैंडलिंग प्रेसिजन बेहतर होता है। बाइक का कुल वजन 213 किग्रा, ग्राउंड क्लीयरेंस 149 मिमी और सीट हाइट 834 मिमी है।

टूरिंग कंफर्ट, ब्रेकिंग और टायर्स के मामले में यह कितनी एडवांस है?

एडजस्टेबल पार्ट्स: इसके हैंडलबार को आगे की ओर एडजस्ट किया जा सकता है, विंडस्क्रीन दो हाइट सेटिंग के साथ आती है, और क्लच-ब्रेक लीवर भी एडजस्टेबल हैं।

इसके हैंडलबार को आगे की ओर एडजस्ट किया जा सकता है, विंडस्क्रीन दो हाइट सेटिंग के साथ आती है, और क्लच-ब्रेक लीवर भी एडजस्टेबल हैं। हल्के व्हील्स और ब्रेम्बो ब्रेक्स: बाइक में 17-इंच के पहिए लगे हैं जिन पर मिशेलिन पावर 6 टायर (आगे 120/70 और पीछे 190/55) चढ़े हैं। व्हील-टायर पैकेज 1.2 किग्रा हल्का है। ब्रेकिंग के लिए ब्रेम्बो स्टाइलमा 4-पिस्टन कैलिपर्स के साथ 320 मिमी फ्रंट डिस्क और रियर में 240 मिमी डिस्क ब्रेक दिए गए हैं।

इसमें कौन-से आधुनिक टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं?

8.8-इंच TFT डिस्प्ले: इसमें नेविगेशन (ऑफ़लाइन सपोर्ट सहित) और अन्य कंट्रोल के लिए 8.8-इंच की बड़ी TFT स्क्रीन और USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट मिलता है। साथ ही इसकी नई LED हेडलाइट 90-डिग्री तक का बेहतर विजन प्रदान करती है।

इसमें नेविगेशन (ऑफ़लाइन सपोर्ट सहित) और अन्य कंट्रोल के लिए 8.8-इंच की बड़ी TFT स्क्रीन और USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट मिलता है। साथ ही इसकी नई LED हेडलाइट 90-डिग्री तक का बेहतर विजन प्रदान करती है। राइड मोड्स व सेफ्टी: इसमें रेन (Rain), स्ट्रीट (Street), स्पोर्ट (Sport) और कस्टम (Custom) राइड मोड्स के साथ ऑप्शनल ट्रैक मोड (Track Mode) मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक सूट में ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विकशिफ्टर, कॉर्नरिंग ABS, सुपरमोटो+ और मल्टी-क्लिक सिस्टम (MCS) हैंड ब्रेक लीवर शामिल हैं।

इस नई मोटरसाइकिल में ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT), इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सस्पेंशन और रिवाइज्ड चेसिस जैसे कई बड़े मैकेनिकल व इक्विपमेंट अपग्रेड्स दिए गए हैं। यह बाइक शुरुआती 2027 में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।परफॉर्मेंस और ट्रांसमिशन के मामले में यह मोटरसाइकिल बेहद हाई-टेक है:राइडिंग डायनेमिक्स को बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने इसके हार्डवेयर में कई बड़े सुधार किए हैं:लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए इसमें कई प्रीमियम एक्सेसरीज जोड़ी गई हैं:केटीएम की इस फ्लैगशिप टूरर में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइटिंग फीचर्स दिए गए हैं: