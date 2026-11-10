क्या बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से कार मैट की बदबू हो जाती है दूर?: जानें आसान हैक, केबिन रहेगा हमेशा तरोताजा!

कार के केबिन के भीतर से आने वाली बदबू कई बार वाहन चालकों के लिए बेहद सिरदर्द बन जाती है। अक्सर इस दुर्गंध का मुख्य जरिया आपकी कार के फ्लोर मैट्स होते हैं। जूते-चप्पलों के साथ आने वाली धूल-मिट्टी, नमी, खाने के टुकड़े और फैले हुए पेय पदार्थ समय के साथ मैट्स के रेशों में जमा हो जाते हैं। जिससे केबिन में एक अजीब और जिद्दी बदबू पैदा हो जाती है।

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