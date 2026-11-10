क्या बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से कार मैट की बदबू हो जाती है दूर?: जानें आसान हैक, केबिन रहेगा हमेशा तरोताजा!
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 10 Nov 2026 08:06 PM IST
सार
- कार के केबिन में आने वाली बदबू कई बार काफी परेशान कर सकती है। खासकर तब, जब इसकी वजह फ्लोर मैट हों।
- रोजाना इस्तेमाल के दौरान कार के मैट पर जूतों से मिट्टी, धूल, खाने के छोटे कण, गिरे हुए पेय पदार्थ और नमी जमा होती रहती है।
- ऐसी स्थिति में केवल एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है।
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विस्तार
कार के केबिन के भीतर से आने वाली बदबू कई बार वाहन चालकों के लिए बेहद सिरदर्द बन जाती है। अक्सर इस दुर्गंध का मुख्य जरिया आपकी कार के फ्लोर मैट्स होते हैं। जूते-चप्पलों के साथ आने वाली धूल-मिट्टी, नमी, खाने के टुकड़े और फैले हुए पेय पदार्थ समय के साथ मैट्स के रेशों में जमा हो जाते हैं। जिससे केबिन में एक अजीब और जिद्दी बदबू पैदा हो जाती है।
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ज्यादातर लोग इस दुर्गंध को दबाने के लिए सिर्फ कार एयर फ्रेशनर का छिड़काव करते हैं, जो समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। फ्रेशनर केवल अस्थायी रूप से बदबू को छिपाता है। ऐसे में आपके घर की रसोई में मौजूद बेकिंग सोडा एक बेहद आसान, प्राकृतिक और प्रभावी उपाय साबित हो सकता है।
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कार मैट्स से दुर्गंध आने की मुख्य वजह क्या है?कार के फ्लोर मैट्स रोजमर्रा की ड्राइविंग के दौरान सबसे ज्यादा गंदगी झेलते हैं:
- नमी और बैक्टीरिया: जूते के जरिए आने वाली नमी, बारिश का पानी या केबिन में गिरा कोई लिक्विड जब लंबे समय तक मैट्स में बना रहता है, तो इससे सीलन की जिद्दी बदबू पैदा होने लगती है।
- फ्रेशनर क्यों विफल हो जाते हैं: कार स्प्रे या एयर फ्रेशनर केवल अपनी खुशबू से दुर्गंध को ढकते हैं, लेकिन बदबू पैदा करने वाले मूल कारण (गंदगी और नमी) को खत्म नहीं करते। बेकिंग सोडा एक 'ऑडर एब्जॉर्बर' के रूप में काम करता है और बिना किसी अतिरिक्त आर्टिफिशियल सुगंध के बदबू को बेअसर कर देता है।
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बेकिंग सोडा से कार मैट्स की बदबू दूर करने का आसान स्टेप-बाय-स्टेप तरीका क्या है?इस आसान घरेलू हैक को आप खुद घर पर इन आसान चरणों में अपना सकते हैं:
- मैट्स को कार से बाहर निकालें: सफाई शुरू करने से पहले मैट्स को कार के बाहर निकाल लें ताकि बेकिंग सोडा कार के केबिन के अंदर न फैले।
- धूल-मिट्टी और कचरा साफ करें: मैट्स को अच्छे से झाड़ें या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करके ऊपर जमी सूखी धूल, मिट्टी और खाने के कणों को साफ करें। इससे बेकिंग सोडा मैट्स के रेशों तक गहराई से पहुंच पाता है।
- बेकिंग सोडा की पतली परत छिड़कें: मैट्स की पूरी सतह पर बेकिंग सोडा की एक हल्की और समान परत छिड़कें। जिन हिस्सों से ज्यादा बदबू आ रही हो, वहां थोड़ा विशेष ध्यान दें।
- कुछ घंटों या रातभर के लिए छोड़ दें: बेकिंग सोडा को मैट्स पर कम से कम कुछ घंटों के लिए लगा रहने दें। अगर बदबू बहुत ज्यादा जिद्दी है, तो इसे पूरी रात ऐसे ही रहने दें ताकि यह सभी दुर्गंध को सोख सके।
- अच्छी तरह से वैक्यूम करें: पर्याप्त समय बीतने के बाद मैट्स को वैक्यूम क्लीनर से पूरी तरह साफ कर लें ताकि बेकिंग सोडा का कोई भी हिस्सा मैट्स पर न बचे। इसके बाद ही मैट्स को वापस कार में लगाएं।
अगर बेकिंग सोडा के इस्तेमाल के बाद भी बदबू वापस आ जाए तो क्या करें?बेकिंग सोडा मैट्स के रेशों में फंसी हल्की और सामान्य बदबू को पूरी तरह खत्म कर देता है। हालांकि, अगर इस प्रक्रिया के बाद भी बदबू बनी रहती है, तो यह गहराई में छिपी समस्या का संकेत है:
- गहरी सफाई की जरूरत: बदबू का बार-बार वापस आना यह दर्शाता है कि मैट या उसके नीचे की कारपेट में अब भी नमी या गंदगी का कोई स्रोत मौजूद है।
- कारपेट की जांच करें: मैट्स के साथ-साथ उनके नीचे मौजूद कार की मूल कारपेट को भी जांचें। यदि पानी या नमी कारपेट तक पहुंच गई है, तो सिर्फ मैट्स को साफ करने से बदबू खत्म नहीं होगी।
- वॉशिंग और प्रॉपर सुखाना: ऐसी स्थिति में मैट्स और कारपेट को डिटर्जेंट से अच्छी तरह धोकर पूरी तरह धूप में सुखाना आवश्यक हो जाता है।