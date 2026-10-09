1200 किमी रेंज वाली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट इस दिन होगी लॉन्च: जानें कितनी होगी कीमत?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Fri, 09 Oct 2026 08:39 PM IST
सार
जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारतीय यात्री वाहन बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। यह एसयूवी अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले से बिक्री के लिए उपलब्ध Jetour T2 पर आधारित है। कंपनी की भारतीय बाजार में पहली कार का नाम कॉम्बैट होगा। जानें इसके बारे में खास बातें।
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विस्तार
जेएसडब्ल्यू मोटर्स (JSW Motors) आगामी 4 दिसंबर को अपनी पहली लाइफस्टाइल एसयूवी कॉम्बैट (Combat) के डेब्यू के साथ भारत के यात्री वाहन सेगमेंट में कदम रखने जा रही है। जानें जेएसडब्ल्यू मोटर्स की पहली एसयूवी Combat की खास बातें -
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- ग्लोबल मॉडल पर आधारित: कंपनी की यह पहली कार अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली Jetour T2 (जेटौर T2) पर आधारित है।
- स्थानीय असेंबली: इस एसयूवी को भारत में कंपनी के स्थानीय विनिर्माण संयंत्र में असेंबल किए जाने की संभावना है।
- पोजिशनिंग: प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) पावरट्रेन और बोल्ड बॉक्सी डिजाइन के साथ इसे बाजार में एक प्रीमियम लाइफस्टाइल एसयूवी के रूप में पेश किया जाएगा।
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JSW Combat का एक्सटीरियर और डिजाइन कैसा होगा?दिखने में JSW Combat को एक मजबूत और मस्कुलर अवतार दिया गया है। जिसकी तुलना अक्सर मशहूर लैंड रोवर डिफेंडर से की जा सकती है:
- फ्रंट प्रोफाइल: कार में एक चौड़ा और फ्लैट बोनट दिया गया है, जिसे आयताकार हेडलैंप हाउसिंग के साथ जोड़ा गया है।
- रियर प्रोफाइल: पीछे की तरफ टेलगेट पर लगा स्पेयर-व्हील कवर, वर्टिकली स्टैक्ड टेल-लैंप्स और भारी-भरकम रियर बंपर मिलता है।
- ये सभी एलिमेंट्स मिलकर इसे एक हार्डकोर लाइफस्टाइल एसयूवी की असली पहचान देते हैं।
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गाड़ी के आयाम और साइज कितना बड़ा होगा?ग्लोबल जेटौर T2 के डाइमेंशन्स को आधार मानें तो JSW Combat की लंबाई और चौड़ाई काफी ज्यादा रहने वाली है:
|डाइमेंशन
|अनुमानित माप (ग्लोबल T2)
|लंबाई
|4,785 mm
|चौड़ाई
|2,006 mm
|ऊंचाई
|1,870 mm
|व्हीलबेस
|2,800 mm
- केबिन स्पेस का मुकाबला: आकार में बड़ी और चौड़ी दिखने के बावजूद, थार रॉक्स (Thar Roxx) अपने सेगमेंट के हिसाब से थोड़े बेहतर केबिन लेंथ का अनुभव दे सकती है। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इसके अंतिम डाइमेंशन्स में थोड़ा अंतर हो सकता है।
केबिन के अंदर कौन-से एडवांस्ड फीचर्स और इंटीरियर देखने को मिलेगा?JSW Combat का इंटीरियर अंतरराष्ट्रीय जेटौर T2 की तरह ही काफी क्लीन, आधुनिक और टेक-लोडेड होगा:
- बड़ी स्क्रीन: डैशबोर्ड पर 15.6-इंच का विशाल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 10.6-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा।
- स्टीयरिंग व्हील: JSW की बैजिंग वाला 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा।
- प्रीमियम फीचर्स: इसमें 12-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, पैनोरमिक सनरूफ, 540-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड व पावर्ड फ्रंट सीट्स, एम्ब्रिएंट लाइटिंग और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (ACC) जैसे फीचर्स शामिल होंगे।
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इंजन, प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) सिस्टम और ड्राइविंग रेंज क्या होगी?JSW Combat में एक एडवांस्ड पेट्रोल-इलेक्ट्रिक प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप मिलने की उम्मीद है:
- इंजन और मोटर: इसमें 1.5-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और 18.4 kWh बैटरी पैक के साथ काम करेगा।
- पावर और टॉर्क: यह प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम कंबाइंड रूप से 360 hp की पावर और 610 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पावर 3-स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड गियरबॉक्स के जरिए फ्रंट व्हील्स तक पहुंचेगी (भारत में इसे केवल फ्रंट-व्हील ड्राइव में उतारे जाने की उम्मीद है)।
- इलेक्ट्रिक रेंज और चार्जिंग:
- 18.4 kWh बैटरी से NEDC साइकिल पर 90 किमी की केवल-इलेक्ट्रिक रेंज मिलती है।
- 6.6kW AC चार्जर: लगभग 3 घंटे में बैटरी को 30 से 100% तक चार्ज कर सकता है।
- 50kW DC फास्ट चार्जर: महज 27 मिनट में बैटरी को 30 से 80% तक चार्ज कर देता है।
- कुल ड्राइविंग रेंज: ग्लोबल-स्पेक T2 की कुल ड्राइविंग रेंज 1,200 किमी तक बताई गई है। हालांकि भारतीय मॉडल के अंतिम स्पेसिफिकेशन की पुष्टि होना अभी बाकी है।