1200 किमी रेंज वाली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट इस दिन होगी लॉन्च: जानें कितनी होगी कीमत?

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ग्लोबल मॉडल पर आधारित: कंपनी की यह पहली कार अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली Jetour T2 (जेटौर T2) पर आधारित है।

कंपनी की यह पहली कार अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली Jetour T2 (जेटौर T2) पर आधारित है। स्थानीय असेंबली: इस एसयूवी को भारत में कंपनी के स्थानीय विनिर्माण संयंत्र में असेंबल किए जाने की संभावना है।

इस एसयूवी को भारत में कंपनी के स्थानीय विनिर्माण संयंत्र में असेंबल किए जाने की संभावना है। पोजिशनिंग: प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) पावरट्रेन और बोल्ड बॉक्सी डिजाइन के साथ इसे बाजार में एक प्रीमियम लाइफस्टाइल एसयूवी के रूप में पेश किया जाएगा। विज्ञापन JSW Combat का एक्सटीरियर और डिजाइन कैसा होगा? दिखने में JSW Combat को एक मजबूत और मस्कुलर अवतार दिया गया है। जिसकी तुलना अक्सर मशहूर लैंड रोवर डिफेंडर से की जा सकती है: फ्रंट प्रोफाइल: कार में एक चौड़ा और फ्लैट बोनट दिया गया है, जिसे आयताकार हेडलैंप हाउसिंग के साथ जोड़ा गया है।

कार में एक चौड़ा और फ्लैट बोनट दिया गया है, जिसे आयताकार हेडलैंप हाउसिंग के साथ जोड़ा गया है। रियर प्रोफाइल: पीछे की तरफ टेलगेट पर लगा स्पेयर-व्हील कवर, वर्टिकली स्टैक्ड टेल-लैंप्स और भारी-भरकम रियर बंपर मिलता है।

पीछे की तरफ टेलगेट पर लगा स्पेयर-व्हील कवर, वर्टिकली स्टैक्ड टेल-लैंप्स और भारी-भरकम रियर बंपर मिलता है। ये सभी एलिमेंट्स मिलकर इसे एक हार्डकोर लाइफस्टाइल एसयूवी की असली पहचान देते हैं। दिखने में JSW Combat को एक मजबूत और मस्कुलर अवतार दिया गया है। जिसकी तुलना अक्सर मशहूर लैंड रोवर डिफेंडर से की जा सकती है:

जेएसडब्ल्यू मोटर्स (JSW Motors) आगामी 4 दिसंबर को अपनी पहली लाइफस्टाइल एसयूवी कॉम्बैट (Combat) के डेब्यू के साथ भारत के यात्री वाहन सेगमेंट में कदम रखने जा रही है। जानें जेएसडब्ल्यू मोटर्स की पहली एसयूवी Combat की खास बातें -