जेएसडब्ल्यू मोटर्स चार दिसंबर को भारत में अपना डेब्यू करने जा रही है। इससे पहले कंपनी ने अपनी नई वेबसाइट पर कॉम्बैट एसयूवी की जानकारी साझा की है। हालांकि, इसकी कीमत और बुकिंग से जुड़ी आधिकारिक घोषणा लॉन्च के आसपास होने की उम्मीद है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट की संभावित एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है। कंपनी दिसंबर 2026 या 2027 की शुरुआत में इसकी बिक्री शुरू कर सकती है।

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