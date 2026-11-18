एंट्री-लेवल कम्यूटर बाइक्स के बाजार से टीवीएस की एक पुरानी पहचान अब विदा होती दिख रही है। कंपनी ने स्टार सिटी प्लस को वेबसाइट से हटा दिया है, जो 2014 में पहली बार आई थी, यानी एक दशक से कुछ ज्यादा पहले। यह बाइक टीवीएस के 110cc प्लेटफॉर्म की तीन कम्यूटर बाइक्स में से एक थी, जबकि बाकी दो रेडियॉन और स्पोर्ट बिकती रहेंगी। आइए जानते हैं इसमें क्या खास था और बंद होने की वजह आखिर क्या हो सकती है।

एक दशक पुराना सफर

टीवीएस स्टार सिटी प्लस 2014 में बाजार में आई थी और एक दशक से कुछ ज्यादा समय तक बिकी। टीवीएस की यह एंट्री-लेवल बाइक कंपनी के 110cc प्लेटफॉर्म पर बनी तीन बाइक्स में से एक थी। बाकी दो मॉडल रेडियॉन और स्पोर्ट हैं, और ये दोनों बिकते रहेंगे। यानी कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म की पूरी रेंज नहीं समेटी है, सिर्फ स्टार सिटी प्लस को हटाती दिख रही है। हालांकि कंपनी इसको बंद करने को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है।

विज्ञापन

इंजन और गियरबॉक्स

स्टार सिटी प्लस में 109.7cc का सिंगल-सिलिंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा था। यह इंजन 7,350rpm पर 8.2hp की पावर और 4,500rpm पर 8.7Nm का टॉर्क देता था। गियरबॉक्स चार स्पीड का था। यह एंट्री-लेवल कम्यूटर बाइक थी, यानी रोज के आने-जाने वाले खरीदारों के लिए बनी साधारण सवारी। बाइक दो वेरिएंट में मिलती थी, ड्रम और डिस्क। यानी खरीदारों के पास ब्रेक के दो विकल्प थे। पिछले पांच साल से इसमें कोई बड़ा बदलाव भी नहीं हुआ था।

विज्ञापन

विज्ञापन

कम कीमत की बाइक में कौन-से फीचर्स मिलते थे?

LED हेडलैंप, यानी रात की सवारी के लिए आधुनिक रोशनी का इंतजाम।

USB चार्जर, जिससे चलते-चलते फोन चार्ज किया जा सकता था।

सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जो पूरी तरह एनालॉग मीटर से एक कदम आगे था।

पीछे का शॉक एब्ज़ॉर्बर, जिसमें पांच स्टेप में एडजस्ट होने वाला प्रीलोड था, यानी लोड और सड़क के हिसाब से सेटिंग बदली जा सकती थी।

ब्रेक के दो विकल्प: ड्रम और डिस्क।

इंजन 109.7cc का और गियरबॉक्स चार स्पीड का।

आखिरी अपडेट पांच साल पहले

बाइक का सबसे ताजा अपडेट पांच साल से भी पहले आया था, जब टीवीएस ने इसे BS6 मानकों के अनुरूप बनाया। उसके बाद से इसमें कोई बड़ा बदलाव या अपडेट नहीं हुआ। यानी पांच साल से ज्यादा समय से यह बाइक उसी रूप में बिक रही थी। अपनी शुरुआत के बाद से बाइक ने पूरे एक दशक से कुछ ज्यादा समय का सफर तय किया, जिसमें BS6 वाला बदलाव ही आखिरी बड़ा पड़ाव रहा। वहीं इसी प्लेटफॉर्म की रेडियॉन और स्पोर्ट बिक्री में बनी रहेंगी।

रेडियॉन ज्यादा लोकप्रिय

रिपोर्टस के मुताबिक टीवीएस ने इसे बंद करने का फैसला शायद इसलिए लिया क्योंकि रेडियॉन कहीं ज्यादा लोकप्रिय है। रेडियॉन उसी प्लेटफॉर्म पर बनी है और काफी हद तक एक जैसे ग्राहकों को टारगेट बनाती है। यानी एक जैसे ग्राहकों के लिए दो बाइक्स में से रेडियॉन ज्यादा पसंद की गई। फिलहाल इतना साफ है कि रेडियॉन और स्पोर्ट बिक्री पर रहेंगी, जबकि स्टार सिटी प्लस का दौर खत्म होता दिख रहा है।