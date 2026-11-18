SIAM Vehicle Sales Data: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में गाड़ियों की बिक्री के ताजा राज्य-वार आंकड़े सामने आए हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमाेबाइल मैन्युफैक्चर्स यानी की सियाम की ओर से जारी किए गए रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही यानी की जुलाई से सितंबर में महाराष्ट्र पैसेंजर और कमर्शियल वाहनों के लिए देश का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। वहीं, उत्तर प्रदेश ने दोपहिया (बाइक-स्कूटर) और तिपहिया वाहनों की बिक्री में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है।

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