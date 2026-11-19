लैम्बोर्गिनी ने हाल ही में अपनी नई हाइब्रिड सुपरकार टेमेरारियो स्पाइडर से पर्दा उठाया है। यह टेमेरारियो का एक नया ओपन-एयर वर्जन है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह ड्राइविंग के रोमांच और अनुभव को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। कंपनी ने लैम्बोर्गिनी में पहली बार एक रिट्रैक्टेबल हार्ड टॉप (खुलने-बंद होने वाली छत) दी गई है। कंपनी का कहना है कि यह फ्यूरीक्लासे भावना का एक नया रूप है, जहां कूपे की अनूठी खूबी और शानदार परफॉरमेंस, ओपन-एयर ड्राइविंग के उस रोमांच के साथ जुड़ जाती है, जो केवल एक कन्वर्टिबल कार ही दे सकती है।

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