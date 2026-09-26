दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम कहां लगा था?: हाईवे पर 12 दिनों तक फंसी रहीं हजारों गाड़ियां, जानें क्या थी वजह

आधुनिक ऑटोमोटिव इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली घटनाओं में से एक चीन के उत्तरी आर्टिरियल मार्गों पर देखने को मिली थी। चीन के नेशनल हाईवे 110 (G110) और बीजिंग-तिब्बत एक्सप्रेसवे कॉरिडोर पर लगा यह रिकॉर्ड तोड़ जाम लगभग 60 मील (करीब 100 किलोमीटर) लंबा था।

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ट्रैफिक जाम में फंसे चालकों और यात्रियों का क्या हाल था?

दिनों तक फंसे रहे लोग: कई वाहन चालक बिना किसी निकास मार्ग के लगातार 4 से 5 दिनों तक सड़क के एक ही हिस्से पर फंसे रहे।

कई वाहन चालक बिना किसी निकास मार्ग के लगातार 4 से 5 दिनों तक सड़क के एक ही हिस्से पर फंसे रहे। अस्थाई ठिकाना बनीं गाड़ियां: लंबे इंतजार के बीच चालकों को अपनी गाड़ियों के केबिन को ही अस्थायी बेडरूम बनाना पड़ा। लोग स्टीयरिंग व्हील के पीछे या सड़क के डिवाइडर पर सोने को मजबूर थे। जबकि ट्रैफिक पुलिस मील दूर बने इस बॉटलनेक को सुलझाने की कोशिश में जुटी थी। विज्ञापन विज्ञापन

इतने बड़े ऐतिहासिक ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण क्या था?

कोयले से भरे ट्रकों का भारी दबाव: उत्तरी शहरों में औद्योगिक ऊर्जा की भारी मांग के कारण इनर मंगोलिया से तटीय क्षेत्रों की ओर जाने वाले हजारों कोयले से लदे ट्रकों ने इस कॉरिडोर का रुख किया था।

उत्तरी शहरों में औद्योगिक ऊर्जा की भारी मांग के कारण इनर मंगोलिया से तटीय क्षेत्रों की ओर जाने वाले हजारों कोयले से लदे ट्रकों ने इस कॉरिडोर का रुख किया था। सड़क मरम्मत और लेन की कमी: उसी समय स्थानीय सड़क रखरखाव टीमों ने G110 हाईवे पर बड़े पैमाने पर मरम्मत और लेन घटाने का काम शुरू कर दिया था। कम हुई लेन, भारी कार्गो लोड और सड़क बंद होने के इस संयोजन ने हाईवे की क्षमता को ध्वस्त कर दिया।

जाम के दौरान हाईवे पर किस तरह का अनूठा बाजार बन गया था?

सड़क किनारे दुकानें: ग्रामीण फंसे हुए वाहनों के बीच पैदल घूमकर चालकों को पीने का पानी, इंस्टेंट नूडल्स, ब्रेड और खाना बेचने लगे।

ग्रामीण फंसे हुए वाहनों के बीच पैदल घूमकर चालकों को पीने का पानी, इंस्टेंट नूडल्स, ब्रेड और खाना बेचने लगे। महंगे दामों पर सामान: हालांकि इन दुकानों से थके-हारें चालकों को खाने-पीने का सामान मिल गया, लेकिन इस दौरान जमाखोरी और ज्यादा दाम वसूलने की घटनाएं भी सामने आईं। बेबस ड्राइवरों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य से कई गुना अधिक कीमतें चुकानी पड़ीं।

बीजिंग के बाहर इस प्रमुख परिवहन लाइफलाइन पर हजारों भारी-भरकम ट्रक, मालवाहक वाहन और निजी कारें पूरी तरह ठप हो गईं। लगभग 12 दिनों तक चले इस मेगा-जाम ने इस व्यस्त हाईवे को एक विशाल, गतिहीन पार्किंग लॉट में तब्दील कर दिया था। दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली यह घटना साल 2010 में हुई थी।इस जाम ने वाहन चालकों और यात्रियों के धैर्य की कड़ी परीक्षा ली, क्योंकि गाड़ियां पूरे दिन में महज कुछ 100 मीटर ही आगे खिसक पा रही थीं:इस ऐतिहासिक गतिरोध की मुख्य वजह घरेलू माल ढुलाई में अचानक आया उछाल और हाईवे पर चल रहा मरम्मत कार्य था:कई दिनों तक चले इस मेगा-जाम के दौरान आसपास के ग्रामीण इलाकों के निवासियों ने मौके का फायदा उठाकर हाईवे के किनारे ही एक अनौपचारिक व्यापारिक बाजार खड़ा कर दिया: