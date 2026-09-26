महिंद्रा XEV 9S ने टाटा पंच EV को पीछे छोड़ा: अगस्त 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप 10 ईवी की सूची

भारतीय इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन बाजार में अगस्त 2026 के दौरान जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जहां महिंद्रा की तीन-रो (3-Row) इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra XEV 9S (महिंद्रा XEV 9S) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फैक्ट्री-टू-डीलरशिप आंकड़ों के अनुसार, महिंद्रा ने अगस्त महीने में XEV 9s की 4,508 इकाइयां डीलरों को भेजीं। वहीं, लंबे समय से शीर्ष पर काबिज Tata Punch EV 4,430 इकाइयों की बिक्री के साथ केवल 78 यूनिट्स के मामूली अंतर से दूसरे स्थान पर खिसक गई।
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Mahindra XEV 9S Electric SUV
- फोटो : Mahindra
महिंद्रा XEV 9s की बिक्री और इसके मुख्य आकर्षण क्या हैं?
जनवरी 2026 से ग्राहकों को डिलीवरी शुरू होने के बाद से Mahindra XEV 9s की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है।
- मासिक-दर-मासिक वृद्धि: अगस्त में महिंद्रा XEV 9s के डिस्पैच में 9.1 प्रतिशत की मासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो जुलाई में 4,131 यूनिट्स थी।
- बैटरी और रेंज ऑप्शन: कंपनी इस 7-सीटर एसयूवी को तीन बैटरी पैक विकल्पों (59kWh, 70kWh और 79kWh) के साथ पेश करती है। सिंगल चार्ज में इसकी क्लेम्ड ड्राइविंग रेंज वेरिएंट के आधार पर 521 किमी से 679 किमी तक है।
- कीमत: महिंद्रा XEV 9s की एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत 20.65 लाख रुपये है।
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Tata Punch EV
- फोटो : Tata Motors
टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारों का प्रदर्शन कैसा रहा?
भले ही महिंद्रा ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया हो, लेकिन टाटा मोटर्स ने कई मॉडल्स के दम पर बिक्री के मामले में बाजार में अपना मजबूत दबदबा बनाए रखा है:
- Tata Punch EV: 9.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की किफायती शुरुआती कीमत वाली पंच ईवी 4,430 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही। अगस्त 2025 (1,476 यूनिट्स) की तुलना में इसकी बिक्री में तीन गुना से अधिक की वृद्धि देखी गई।
- Tata Nexon EV: तीसरे स्थान पर 3,975 यूनिट्स के साथ नेक्सॉन ईवी रही, जिसने 44 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की।
- टाटा के अन्य मॉडल्स: टाटा की Harrier EV (2,103 यूनिट्स) पांचवें, हाल ही में लॉन्च हुई Sierra EV (1,930 यूनिट्स) सातवें और Tiago EV (1,730 यूनिट्स) नौवें स्थान पर रही।
- कुल बिक्री दबदबा: टॉप 10 सूची में शामिल टाटा के इन पांचों मॉडल्स की कुल 14,168 इकाइयां बिकीं, जो कंपनी की व्यापक बाजार पहुंच को दर्शाती हैं।
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Tata Nexon EV
- फोटो : Tata Motors
अगस्त 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 इलेक्ट्रिक कारें कौन सी हैं?
अगस्त 2026 में भारत में सबसे अधिक बिकने वाले 10 इलेक्ट्रिक वाहनों की सूची और उनकी डिस्पैच संख्या इस प्रकार है:
- Mahindra XEV 9s: 4,508 यूनिट्स (नंबर-1)
- Tata Punch EV: 4,430 यूनिट्स
- Tata Nexon EV: 3,975 यूनिट्स
- MG Windsor EV: 3,705 यूनिट्स (हालांकि इसमें पिछले साल अगस्त के 4,511 यूनिट्स के मुकाबले 18% की गिरावट आई)
- Tata Harrier EV: 2,103 यूनिट्स
- Mahindra XEV 9e: 2,001 यूनिट्स
- Tata Sierra EV: 1,930 यूनिट्स
- VinFast LimoGreen: 1,901 यूनिट्स (बाजार में नई एंट्री करने वाली कंपनी)
- Tata Tiago EV: 1,730 यूनिट्स
- Mahindra BE 6: 1,696 यूनिट्स (वार्षिक आधार पर 9% की वृद्धि)
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Mahindra BE 6 Electric SUV
- फोटो : Mahindra
क्या ये आंकड़े वास्तविक ग्राहक बिक्री को दर्शाते हैं?
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। दिए गए आंकड़े निर्माताओं द्वारा डीलरशिप को भेजी गई यूनिट्स यानी थोक डिस्पैच के हैं। इन्हें सीधे वास्तविक ग्राहक डिलीवरी या पंजीकरण के आंकड़ों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
Vahan के पंजीकरण आंकड़े इससे अलग तस्वीर पेश करते हैं। इसलिए किसी मॉडल की वास्तविक ग्राहक मांग का आकलन करने के लिए डीलर डिस्पैच के साथ पंजीकरण और ग्राहक डिलीवरी के आंकड़ों को भी अलग से देखना जरूरी है।