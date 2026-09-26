ऑडी A6 e-Tron ने रचा कीर्तिमान: सिंगल चार्ज में तय किया 1,338 किमी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज

इतनी लंबी रेंज हासिल करने के लिए ड्राइवर ने कौन सी तकनीकें अपनाईं?

एक समान और स्थिर गति बनाए रखना।

ट्रैफिक की स्थिति का पहले से अनुमान लगाकर अनावश्यक एक्सीलेरेशन और ब्रेकिंग से बचना।

टायरों में सटीक एयर प्रेशर बनाए रखना।

ऊर्जा वापस पाने के लिए रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का अधिकतम इस्तेमाल करना।

ऑडी A6 e-ट्रॉन का डिजाइन और तकनीक इसमें कितनी मददगार साबित हुई?

सबसे बेहतरीन एयरोडायनामिक्स: इस कार का ड्रैग कोफिशिएंट महज 0.21 है। जो इसे ऑडी के इतिहास की सबसे ज्यादा एयरोडायनामिक प्रोडक्शन कार बनाता है। कम हवा के दबाव की वजह से ऊर्जा की खपत काफी कम हो जाती है।

इस कार का ड्रैग कोफिशिएंट महज 0.21 है। जो इसे ऑडी के इतिहास की सबसे ज्यादा एयरोडायनामिक प्रोडक्शन कार बनाता है। कम हवा के दबाव की वजह से ऊर्जा की खपत काफी कम हो जाती है। पावरफुल रीजेनरेशन: कार का रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम डिसेलेरेशन (धीमा होने) के दौरान 220 kW तक की एनर्जी रिकवर कर सकता है, जिससे सामान्य ब्रेकिंग के दौरान भी बैटरी चार्ज होती रहती है।

क्या आम ग्राहक भी रोजमर्रा की जिंदगी में 1,338 किमी की रेंज की उम्मीद कर सकते हैं?

मीको मार्जिक ने पूरी यात्रा के दौरान प्रति 100 किमी पर केवल 7.09 kWh की बेहद कम ऊर्जा खपत दर्ज की। कार में 100 kWh (इस्तेमाल योग्य 94.9 kWh) का बैटरी पैक मौजूद है।इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए कई हाइपरमिलिंग और एफिशिएंसी तकनीकों का पालन किया गया:यह लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान ऑडी के एडवांस्ड प्रीमियम प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक (PPE) पर आधारित है, जो 800-वोल्ट की उच्च क्षमता वाली आर्किटेक्चर का उपयोग करती है।ऑडी ने स्पष्ट किया है कि 1,338 किमी का यह आंकड़ा एक तकनीकी प्रदर्शन है, न कि रोजमर्रा की ड्राइविंग में मिलने वाली वास्तविक रेंज।वास्तविक दुनिया में हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने, एयर कंडीशनिंग या हीटर का लगातार इस्तेमाल करने और बैटरी रिजर्व बनाए रखने जैसी स्थितियों में सिंगल चार्ज रेंज में बदलाव आना स्वाभाविक है। हालांकि, यह रिकॉर्ड साबित करता है कि जब वाहन के एयरोडायनामिक्स, ड्राइवट्रेन, रीजैनरेटिव सिस्टम और सही ड्राइविंग स्टाइल का सटीक तालमेल होता है, तो एक इलेक्ट्रिक कार क्या कमाल कर सकती है।