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ऑडी A6 e-Tron ने रचा कीर्तिमान: सिंगल चार्ज में तय किया 1,338 किमी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज

Sat, 26 Sep 2026 06:40 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Sat, 26 Sep 2026 06:40 PM IST
सार

Audi A6 Sportback e-tron Performance ने एक बार चार्ज करने पर 1,338 किमी की दूरी तय कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस बार लक्ष्य तेज गति हासिल करना नहीं, बल्कि बैटरी से अधिकतम संभव दूरी निकालना था।

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Audi A6 e-Tron Sets Guinness World Record: Covers 1,338 km on a Single Charge in Poland
Audi A6 e-Tron Sets Guinness World Record - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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जर्मन कार निर्माता कंपनी ऑडी (Audi) ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एक नया इतिहास रच दिया है। ऑडी की ऑल-इलेक्ट्रिक Audi A6 Sportback e-tron Performance ने पोलैंड में एक आधिकारिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) प्रयास के दौरान सिंगल चार्ज में 1,338 किलोमीटर की दूरी तय की है। 

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इस ऐतिहासिक उपलब्धि को पोलिश रैली ड्राइवर मीको मार्जिक ने अंजाम दिया। उनका मुख्य उद्देश्य तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना नहीं, बल्कि कार की बैटरी से अधिकतम ड्राइविंग रेंज हासिल करना था। यह सफर 11 सितंबर को तड़के 1:55 बजे शुरू हुआ और बिना दोबारा चार्ज किए 45 घंटे से अधिक समय तक लगातार चलने के बाद 1,338 किमी पर खत्म हुआ।

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रिकॉर्ड के दौरान ड्राइविंग रूट और परिस्थितियां कैसी थीं?

यह वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी क्लोज्ड ट्रैक के बजाय वास्तविक और सामान्य ट्रैफिक परिस्थितियों के बीच बनाया गया था:
  • रूट और शहर: यह ड्राइव विस्तुला (Vistula) नदी के किनारे आयोजित की गई, जो क्राको, सैंडोमियरज, वारसॉ, टोरून, ग्रुडजियाड्ज और बाल्टिक तट पर स्थित हेल (Hel) जैसे प्रमुख पोलिश शहरों से होकर गुजरी।
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  • ट्रैफिक और मौसम: पूरी यात्रा के दौरान किसी भी पॉइंट पर बैटरी रीचार्ज करने की अनुमति नहीं थी। कार ने जाम के सामान्य ट्रैफिक का सामना किया। तापमान औसतन 15 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सुबह के समय यह गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।
  • WLTP रेंज से तुलना: आधिकारिक WLTP टेस्ट साइकिल के तहत इस मॉडल की सर्टिफाइड रेंज 777 किमी है। इस रिकॉर्ड रन ने आधिकारिक आंकड़ों को 561 किमी पीछे छोड़ दिया

Audi A6 e-Tron Sets Guinness World Record: Covers 1,338 km on a Single Charge in Poland
Miko Marczyk with the Audi A6 Sportback e-tron performance - फोटो : Audi

इतनी लंबी रेंज हासिल करने के लिए ड्राइवर ने कौन सी तकनीकें अपनाईं?

मीको मार्जिक ने पूरी यात्रा के दौरान प्रति 100 किमी पर केवल 7.09 kWh की बेहद कम ऊर्जा खपत दर्ज की। कार में 100 kWh (इस्तेमाल योग्य 94.9 kWh) का बैटरी पैक मौजूद है।
इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए कई हाइपरमिलिंग और एफिशिएंसी तकनीकों का पालन किया गया:
  • एक समान और स्थिर गति बनाए रखना।
  • ट्रैफिक की स्थिति का पहले से अनुमान लगाकर अनावश्यक एक्सीलेरेशन और ब्रेकिंग से बचना।
  • टायरों में सटीक एयर प्रेशर बनाए रखना।
  • ऊर्जा वापस पाने के लिए रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का अधिकतम इस्तेमाल करना।

 

ऑडी A6 e-ट्रॉन का डिजाइन और तकनीक इसमें कितनी मददगार साबित हुई?

यह लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान ऑडी के एडवांस्ड प्रीमियम प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक (PPE) पर आधारित है, जो 800-वोल्ट की उच्च क्षमता वाली आर्किटेक्चर का उपयोग करती है।
  • सबसे बेहतरीन एयरोडायनामिक्स: इस कार का ड्रैग कोफिशिएंट महज 0.21 है। जो इसे ऑडी के इतिहास की सबसे ज्यादा एयरोडायनामिक प्रोडक्शन कार बनाता है। कम हवा के दबाव की वजह से ऊर्जा की खपत काफी कम हो जाती है।
  • पावरफुल रीजेनरेशन: कार का रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम डिसेलेरेशन (धीमा होने) के दौरान 220 kW तक की एनर्जी रिकवर कर सकता है, जिससे सामान्य ब्रेकिंग के दौरान भी बैटरी चार्ज होती रहती है।

 

क्या आम ग्राहक भी रोजमर्रा की जिंदगी में 1,338 किमी की रेंज की उम्मीद कर सकते हैं?

ऑडी ने स्पष्ट किया है कि 1,338 किमी का यह आंकड़ा एक तकनीकी प्रदर्शन है, न कि रोजमर्रा की ड्राइविंग में मिलने वाली वास्तविक रेंज।
वास्तविक दुनिया में हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने, एयर कंडीशनिंग या हीटर का लगातार इस्तेमाल करने और बैटरी रिजर्व बनाए रखने जैसी स्थितियों में सिंगल चार्ज रेंज में बदलाव आना स्वाभाविक है। हालांकि, यह रिकॉर्ड साबित करता है कि जब वाहन के एयरोडायनामिक्स, ड्राइवट्रेन, रीजैनरेटिव सिस्टम और सही ड्राइविंग स्टाइल का सटीक तालमेल होता है, तो एक इलेक्ट्रिक कार क्या कमाल कर सकती है।
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