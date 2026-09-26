फॉक्सवैगन ने करीब 40 लाख गाड़ियों को रिकॉल करने की तैयारी की है। हैंडल्सब्लैट ने शुक्रवार को यह रिपोर्ट दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई डीजलगेट स्कैंडल के बाद फॉक्सवैगन की सबसे बड़ी रिकॉल कार्रवाइयों में से एक होगी। इस रिकॉल में फॉक्सवैगन ग्रुप के चार ब्रांड्स की गाड़ियां शामिल होंगी। इनमें वोक्सवैगन, ऑडी, स्कोडा और सीट की कारें शामिल हैं।

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