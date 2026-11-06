अक्तूबर में वाहन बिक्री ने पकड़ी रफ्तार: EV की हिस्सेदारी 11.5% पहुंची, दो व चार-पहिया वाहनों का क्या रहा हाल?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Fri, 06 Nov 2026 11:05 AM IST
सार
- अक्तूबर में 31.72 लाख वाहनों की बिक्री हुई।
- सितंबर के मुकाबले बिक्री 25.05% बढ़ी है।
- EV बिक्री रिकॉर्ड 3.55 लाख यूनिट पहुंच गई।
- दोपहिया बिक्री में सालाना 28.35% गिरावट आई।
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विस्तार
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भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र ने अक्तूबर 2026 में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने शुक्रवार को कहा कि देशभर में कुल वाहन खुदरा बिक्री 31,72,466 यूनिट रही, जो सितंबर की तुलना में 25.05 प्रतिशत अधिक रही, हालांकि अक्तूबर 2025 के मुकाबले 23.80 प्रतिशत कम दर्ज की गई। फाडा का कहना है कि सालाना आधार पर दिख रही यह गिरावट मुख्य रूप से पिछले वर्ष के असाधारण उच्च आधार प्रभाव का परिणाम है।
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अक्तूबर में सबसे ज्यादा किस सेगमेंट की गाड़ी बिकी?
- अक्तूबर का सबसे बड़ा आकर्षण इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सेगमेंट रहा। ईवी खुदरा बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर लगभग 3.55 लाख यूनिट रही, जो एक साल पहले की तुलना में 44.88 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही कुल वाहन बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 11.5 प्रतिशत हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह करीब 6 प्रतिशत थी। दोपहिया, तिपहिया, यात्री वाहन और वाणिज्यिक वाहन, सभी श्रेणियों में अक्तूबर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ महीना रहा।
- फाडा अध्यक्ष साई गिरिधर ने कहा कि अक्तूबर 2025 असाधारण रूप से मजबूत महीना था, क्योंकि उस समय नवरात्रि और दीपावली दोनों एक ही महीने में आए थे। इसके अलावा जीएसटी 2.0 दरों में कटौती के बाद बनी अतिरिक्त मांग का भी लाभ बाजार को मिला था। इसके विपरीत इस वर्ष नवरात्रि अक्तूबर में रही, जबकि धनतेरस और दीपावली नवंबर में चली गईं।
- इसी उच्च आधार के कारण दोपहिया वाहनों की बिक्री में 28.35 प्रतिशत और यात्री वाहन बिक्री में 14.23 प्रतिशत की सालाना गिरावट दिखाई दी। हालांकि वाणिज्यिक वाहन यानी कमर्शियल व्हीकल बिक्री 2.29 प्रतिशत, तिपहिया वाहन 3.97 प्रतिशत, ट्रैक्टर 3.10 प्रतिशत और निर्माण उपकरण 22.07 प्रतिशत बढ़े।
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एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?
- फाडा अध्यक्ष साई गिरिधर ने कहा कि वास्तविक तस्वीर देखने पर यह अक्तूबर इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा अक्तूबर रहा। वाणिज्यिक वाहन, तिपहिया और ट्रैक्टर श्रेणियों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ अक्तूबर प्रदर्शन दर्ज किया। सितंबर की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि ही त्योहारी मांग का सही संकेतक है।
- दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 23,21,419 यूनिट रही। यह सेगमेंट सबसे अधिक ग्रामीण और त्योहारी मांग पर निर्भर करता है। हालांकि सालाना आधार पर गिरावट दिखी, लेकिन मासिक आधार पर दोपहिया बिक्री 29.67 प्रतिशत बढ़ी। डीलरों के अनुसार, त्योहारी सीजन में ग्राहकों की अच्छी आवाजाही रही, हालांकि कुछ क्षेत्रों में कम बारिश और कमजोर खरीफ फसल के कारण ग्रामीण मांग पर दबाव देखा गया।
- कर्मिशियल वाहन सेगमेंट ने भी मजबूत प्रदर्शन किया। अक्तूबर में इस श्रेणी की बिक्री 1,15,140 यूनिट रही, जो सालाना आधार पर 2.29 प्रतिशत और सितंबर की तुलना में 11.19 प्रतिशत अधिक है। भारी वाणिज्यिक वाहनों (एचसीवी) की बिक्री 28.95 प्रतिशत और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों (एमसीवी) की बिक्री 21.16 प्रतिशत बढ़ी, जबकि हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) में 9.57 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
पैसेंजर वाहनों का कैसा रहा हाल?
- यात्री वाहन श्रेणी में 5,07,768 यूनिट की खुदरा बिक्री हुई। यह अक्तूबर 2025 के असाधारण स्तर से 14.23 प्रतिशत कम रही, लेकिन सितंबर के मुकाबले 18.86 प्रतिशत अधिक रही। यह अब तक का तीसरा सर्वश्रेष्ठ अक्तूबर प्रदर्शन है। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) और नए मॉडलों की लॉन्चिंग ने मांग को मजबूत बनाए रखा, जबकि एंट्री-लेवल कारों की मांग अपेक्षाकृत कमजोर रही।
- फाडा ने यात्री वाहन इन्वेंटरी को लेकर चिंता भी जताई। रिकॉर्ड थोक आपूर्ति के बावजूद डीलरशिप स्तर पर स्टॉक लगभग 43-45 दिनों के बराबर बना हुआ है। संगठन को उम्मीद है कि धनतेरस और दीपावली की बिक्री के बाद वर्ष के अंत तक यह घटकर लगभग 30 दिनों के स्तर पर आ जाएगा।