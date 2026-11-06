अक्तूबर में वाहन बिक्री ने पकड़ी रफ्तार: EV की हिस्सेदारी 11.5% पहुंची, दो व चार-पहिया वाहनों का क्या रहा हाल?

भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र ने अक्तूबर 2026 में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने शुक्रवार को कहा कि देशभर में कुल वाहन खुदरा बिक्री 31,72,466 यूनिट रही, जो सितंबर की तुलना में 25.05 प्रतिशत अधिक रही, हालांकि अक्तूबर 2025 के मुकाबले 23.80 प्रतिशत कम दर्ज की गई। फाडा का कहना है कि सालाना आधार पर दिख रही यह गिरावट मुख्य रूप से पिछले वर्ष के असाधारण उच्च आधार प्रभाव का परिणाम है।

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