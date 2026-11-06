त्योहारों में खूब बिकीं गाड़ियां, फिर भी डीलर्स की चिंता बरकरार: जानें क्या है वजह, क्यों सता रहा मांग घटने डर

जहां एक तरफ त्योहार के दौरान गाड़ियों की बिक्री में तेजी आई है। वहीं, दूसरी तरफ ऑटो डीलर्स की चिंता बढ़ती जा रही है। डीलर्स के पास अभी भी पैसेंजर वाहनों का भारी स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा, फाइनेंसिंग की बढ़ती लागत भी आने वाले दिनों में ग्राहकों की खरीदारी को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में ऑटो डीलर्स त्योहारों के बाद बाजार में मांग कमजोर पड़ने की आशंका जता रहे है। हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में अच्छी रिटेल बिक्री से वाहनों के स्टॉक को कम करने में मदद मिलेगी।

विज्ञापन