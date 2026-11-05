कोहरे में कार की कौन-सी लाइट है सबसे बेहतर?: 4300K, 6000K या पीली लाइट, जानें किसमें है ज्यादा विजिबिलिटी

सर्दियों में कोहरा बढ़ते ही सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। भोर या रात में तो यह दिक्कत और भी बढ़ जाती है। ऐसे में कार की हेडलाइट और फॉग लाइट की भूमिका खास हो जाती है। कई ड्राइवर मानते हैं कि सफेद रोशनी जितनी ज्यादा चमकदार होगी, कोहरे में उतनी ही बेहतर विजिबिलिटी मिलेगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कार की लाइट में इस्तेमाल होने वाली 1000K, 4300K और 6000K जैसी केल्विन रेटिंग उसके रंग को बताती है, रोशनी की चमक को नहीं। इतना ही नहीं, कोहरे में सफेद रोशनी कई बार सामने देखने में परेशानी भी बढ़ा सकती है। आइए समझते हैं कि पीली, न्यूट्रल व्हाइट और ठंडी सफेद रोशनी में क्या अंतर है और कोहरे में कौन-सी लाइट ज्यादा काम आ सकती है।

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