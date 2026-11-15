गाड़ी की नंबर प्लेट टूटने पर न हों परेशान: घर बैठे करें HSRP के लिए आवेदन, कितना आएगा खर्च? जानें पूरी डिटेल

अगर गाड़ी की एचएसआरपी नंबर प्लेट टूट गई है, मुड़ गई है या उस पर लिखा नंबर धुंधला पड़ गया है, तो जल्दबाजी में किसी लोकल दुकान से साधारण नंबर प्लेट लगवाने की जल्दबाजी न करें, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP एक तय मानक के मुताबिक तैयार की जाती है। इसलिए खराब प्लेट को बदलवाने के लिए अधिकृत माध्यम से ही आवेदन करना चाहिए। अच्छी बात है कि यह कई राज्यों में इसके लिए ऑनलाइन रिप्लेसमेंट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, फिटमेंट सेंटर और तारीख चुन सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान के बाद रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं नई एचएसआरपी बुक करने का पूरा तरीका, जरूरी जानकारी और फीस से जुड़ी बातें।

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