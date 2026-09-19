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यह रणनीतिक निवेश होंडा कार्स इंडिया, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया और होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स के स्पेयर पार्ट्स ऑपरेशन्स को एक ही आधुनिक फैसिलिटी में एकीकृत करेगा। जिससे सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी और डिलीवरी टाइम घटेगा। विज्ञापन

बंगलूरू के इस एकीकृत वेयरहाउस का आकार और क्षमता कितनी होगी? लगभग 80,000 वर्ग मीटर में फैला यह फेज-2 विस्तार जून 2025 में 60,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में चालू हुई मौजूदा फेज-1 फैसिलिटी को आगे बढ़ाएगा। कुल क्षेत्रफल: विस्तार कार्य पूरा होने के बाद इस एकीकृत वेयरहाउस का कुल क्षेत्रफल 1,40,000 वर्ग मीटर हो जाएगा।

विस्तार कार्य पूरा होने के बाद इस एकीकृत वेयरहाउस का कुल क्षेत्रफल 1,40,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। आधुनिक तकनीक: इस वेयरहाउस में एडवांस्ड वेयरहाउसिंग सिस्टम, एनर्जी-एफिशिएंट सॉल्यूशन्स और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल किया जाएगा, जिसे होंडा की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। विज्ञापन विज्ञापन स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोड्डाबल्लापुरा हब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर बंगलूरू के उभरते औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर में स्थित दोड्डाबल्लापुरा हब को प्रमुख राजमार्गों, रेल कनेक्टिविटी और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की निकटता का सीधा फायदा मिलता है।

यह अपग्रेड फैसिलिटी ऑपरेशन्स को सुव्यवस्थित करके और पूरे डीलर व सर्विस नेटवर्क में ओरिजिनल पार्ट्स की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करके होंडा के स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को काफी मजबूत करेगी। इसके अलावा, इस बड़े निवेश से कर्नाटक में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय आर्थिक विकास में भी योगदान मिलेगा। कंपनी के नेतृत्व का इस विस्तार योजना पर क्या कहना है? शिलान्यास समारोह के दौरान होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ, ताकाशी नकाजिमा ने कहा: "फेज-2 का यह विस्तार भारत में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के प्रति होंडा की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्षमता और परिचालन क्षमताओं में इस बढ़ोतरी से ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स की तेजी से उपलब्धता संभव होगी और देश में होंडा के कारोबार का दायरा बढ़ने के साथ-साथ आफ्टर-सेल्स सपोर्ट को और मजबूती मिलेगी।" यह रणनीतिक निवेश होंडा कार्स इंडिया, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया और होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स के स्पेयर पार्ट्स ऑपरेशन्स को एक ही आधुनिक फैसिलिटी में एकीकृत करेगा। जिससे सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी और डिलीवरी टाइम घटेगा।लगभग 80,000 वर्ग मीटर में फैला यह फेज-2 विस्तार जून 2025 में 60,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में चालू हुई मौजूदा फेज-1 फैसिलिटी को आगे बढ़ाएगा।शिलान्यास समारोह के दौरान होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ, ताकाशी नकाजिमा ने कहा:

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (Honda Cars India Ltd.) कर्नाटक में बंगलूरू के पास दोड्डाबल्लापुरा स्थित अपने स्पेयर पार्ट्स वेयरहाउस के चरण-2 विस्तार की तैयारी कर रही है। इस परियोजना के तहत कंपनी 450 करोड़ रुपये का भारी निवेश करेगी। इस कदम से पूरे भारत में होंडा के फोर-व्हीलर, टू-व्हीलर और पावर प्रोडक्ट्स बिजनेस के लिए स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी।