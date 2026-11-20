हीरो स्प्लेंडर प्लस हुई महंगी: कितने बढ़े दाम? नए नाम और रंगों के साथ जानें सभी वेरिएंट्स की ताजा कीमत
- Hero MotoCorp ने अपनी लोकप्रिय कम्यूटर बाइक Splendor Plus की पूरी रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है।
- इस बार सबसे ज्यादा इजाफा Special Editions वेरिएंट में किया गया है।
विस्तार
देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने अपनी सबसे लोकप्रिय और सर्वाधिक बिकने वाली कम्यूटर मोटरसाइकिल Splendor Plus की पूरी रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इस कीमत संशोधन के तहत सबसे ज्यादा 3,086 रुपये की बढ़ोतरी इसके 'स्पेशल एडिशन' वेरिएंट पर लागू की गई है। कीमत बढ़ाने के साथ-साथ कंपनी ने इस वेरिएंट को एक नया नाम और तीन नए कलर विकल्प भी दिए हैं। हालांकि, बाइक के इंजन या मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिससे खरीदारों को अब अलग-अलग वेरिएंट्स में विभिन्न फीचर्स और रंगों के विकल्प मिलेंगे।
वर्तमान में हीरो स्प्लेंडर प्लस को चार प्रमुख वेरिएंट्स- Splendor Plus, Splendor Plus Flex, Splendor Plus XTEC और Splendor Plus XTEC 2.0 में बेचा जा रहा है। इसके स्टैंडर्ड और स्पेशल एडिशन ट्रिम्स की कीमतों में निम्नलिखित बदलाव हुए हैं:
Hero Splendor Plus के स्टैंडर्ड और स्पेशल एडिशन वेरिएंट्स की नई कीमतें क्या हैं और क्या नए रंग मिले हैं?
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बेस Drum और i3S वेरिएंट: बेस ड्रम (Drum) वेरिएंट की कीमत में ₹1,135 की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह ₹77,777 से बढ़कर ₹78,912 हो गई है। इसी तरह, i3S वेरिएंट में भी ₹1,135 का इजाफा हुआ है और इसकी नई कीमत ₹78,910 से बढ़कर ₹80,045 पर पहुंच गई है।
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Special Editions में सबसे बड़ी बढ़ोतरी: पहले 'ब्लैक एंड एक्सेंट' (Black and Accent) के नाम से जाने जाने वाले स्पेशल एडिशन वेरिएंट पर सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसकी कीमत ₹78,580 से बढ़कर ₹81,666 हो गई है, यानी सीधे ₹3,086 का इजाफा। वहीं, 125 मिलियन एडिशन (125 Million Edition) भी ₹1,135 महंगा होकर ₹80,531 से ₹81,666 पर आ गया है।
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नए कलर विकल्प और ब्रेकिंग: प्राइस रिवीजन के साथ स्पेशल एडिशन वेरिएंट को तीन नए रंग- मैट ग्रे, मैट वर्नियर ग्रे और कैंडी ब्लेजिंग रेड मिले हैं। जबकि अन्य वेरिएंट्स पुराने स्प्लेंडर कलर स्कीम के साथ जारी रहेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी नॉन-XTEC वेरिएंट्स फ्रंट ड्रम ब्रेक के साथ ही आते हैं; बेहतर ब्रेकिंग के लिए फ्रंट डिस्क ब्रेक केवल XTEC वर्जन में उपलब्ध है।
Splendor Plus XTEC और XTEC 2.0 की ताजा कीमत क्या है और दोनों के फीचर्स में क्या अंतर है?आधुनिक फीचर्स चाहने वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध XTEC रेंज की कीमतें और खासियतें इस प्रकार हैं:
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Splendor Plus XTEC की कीमत और फीचर्स: यह वेरिएंट अब ड्रम ब्रेक के साथ ₹82,418 और फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ ₹85,461 में उपलब्ध है। इसमें ब्लूटूथ-इनेबल्ड कॉल और SMS अलर्ट के साथ एक एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और रियल-टाइम माइलेज डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं।
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Splendor Plus XTEC 2.0 की खासियत: XTEC से ऊपर पोजीशन किए जाने के बावजूद, XTEC 2.0 केवल ड्रम ब्रेक के साथ ही उपलब्ध है और इसकी कीमत ₹84,549 रखी गई है। इसमें पारंपरिक हैलोजन हेडलैम्प की जगह नई LED यूनिट दी गई है और इंडिकेटर्स में हैजर्ड-लाइट फंक्शनलिटी भी जोड़ी गई है।
इथेनॉल से चलने वाले Flex वेरिएंट की कीमत में कितना इजाफा हुआ है और इसके पावर आंकड़े क्या हैं?पर्यावरण के अनुकूल फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक से लैस वेरिएंट की कीमत भी बढ़ा दी गई है:
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Splendor Plus Flex की नई कीमत: इसे ₹82,710 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन ₹1,332 की बढ़ोतरी के बाद अब इसकी कीमत ₹84,042 हो गई है। हालांकि, कंपनी की दूसरी फ्लेक्स बाइक HF Deluxe Flex अभी भी अपनी लॉन्च कीमत ₹72,792 पर ही बेची जा रही है।
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इंजन परफॉर्मेंस: ये फ्लेक्स वेरिएंट्स E20 से लेकर E85 तक के एथेनॉल मिश्रण पर चल सकते हैं। जब Splendor Plus Flex को E85 फ्यूल पर चलाया जाता है, तो यह 8.6hp की पावर और 8.3Nm का टॉर्क जनरेट करती है, जबकि E20 फ्यूल पर यह 8.02hp और 8.05Nm का आउटपुट देती है।