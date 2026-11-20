देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने अपनी सबसे लोकप्रिय और सर्वाधिक बिकने वाली कम्यूटर मोटरसाइकिल Splendor Plus की पूरी रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इस कीमत संशोधन के तहत सबसे ज्यादा 3,086 रुपये की बढ़ोतरी इसके 'स्पेशल एडिशन' वेरिएंट पर लागू की गई है। कीमत बढ़ाने के साथ-साथ कंपनी ने इस वेरिएंट को एक नया नाम और तीन नए कलर विकल्प भी दिए हैं। हालांकि, बाइक के इंजन या मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिससे खरीदारों को अब अलग-अलग वेरिएंट्स में विभिन्न फीचर्स और रंगों के विकल्प मिलेंगे।

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