गुजरात सरकार ने निजी वाहनों पर जाति की पहचान बताने वाले शब्द, प्रतीक, निशान और लिखित शब्द प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार ने इसके लिए गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। गुजरात मोटर व्हीकल्स (थर्ड अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 के तहत अब निजी वाहनों पर जातिसूचक पहचान प्रदर्शित करने को लेकर स्पष्ट प्रावधान शामिल किया गया है।

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