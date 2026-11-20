वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज बीवाईडी इंडिया (BYD India) ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक नया और ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल कर लिया है। कंपनी ने देश भर में कुल 20,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की डिलीवरी का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात यह है कि बीवाईडी ने महज एक साल से थोड़े अधिक समय में अपनी बिक्री के आंकड़े को 10,000 यूनिट से दोगुना कर दिया है।

कंपनी ने 20 नवंबर को इस शानदार उपलब्धि की आधिकारिक घोषणा की, जिसके तहत 20,000वां वाहन दिल्ली स्थित PPS BYD शोरूम में ग्राहक को सौंपा गया। गौरतलब है कि ब्रांड ने इससे पहले सितंबर 2025 में 10,000 ग्राहकों को डिलीवरी पूरी करने की घोषणा की थी। कंपनी का कहना है कि यह उपलब्धि उसके इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो और आधुनिक बैटरी तकनीक के प्रति भारतीय ग्राहकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान में BYD के भारतीय लाइनअप में Atto 3, Sealion 7, Seal और eMax 7 शामिल हैं।