वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज बीवाईडी इंडिया (BYD India) ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक नया और ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल कर लिया है। कंपनी ने देश भर में कुल 20,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की डिलीवरी का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात यह है कि बीवाईडी ने महज एक साल से थोड़े अधिक समय में अपनी बिक्री के आंकड़े को 10,000 यूनिट से दोगुना कर दिया है।
कंपनी ने 20 नवंबर को इस शानदार उपलब्धि की आधिकारिक घोषणा की, जिसके तहत 20,000वां वाहन दिल्ली स्थित PPS BYD शोरूम में ग्राहक को सौंपा गया। गौरतलब है कि ब्रांड ने इससे पहले सितंबर 2025 में 10,000 ग्राहकों को डिलीवरी पूरी करने की घोषणा की थी। कंपनी का कहना है कि यह उपलब्धि उसके इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो और आधुनिक बैटरी तकनीक के प्रति भारतीय ग्राहकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान में BYD के भारतीय लाइनअप में Atto 3, Sealion 7, Seal और eMax 7 शामिल हैं।
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BYD Atto 3 and Seal
- फोटो : BYD
BYD इंडिया की इस रिकॉर्ड बिक्री में किन इलेक्ट्रिक मॉडल्स का सबसे बड़ा योगदान रहा है?
कंपनी के 20,000 यूनिट्स के कुल आंकड़े में इसकी दो प्रमुख इलेक्ट्रिक एसयूवीज ने सबसे अहम भूमिका निभाई है:
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Atto 3 सबसे बड़ा वॉल्यूम लीडर: मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी BYD Atto 3 कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है, जिसने अकेले 9,000 से अधिक डिलीवरी का आंकड़ा पार कर लिया है।
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Sealion 7 की शानदार रफ्तार: फरवरी 2025 में लॉन्च हुई प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी Sealion 7 ने भी बेहद कम समय में 5,000 से अधिक ग्राहक डिलीवरी पूरी कर ली हैं। कुल मिलाकर, इन दोनों मॉडल्स ने अकेले ही कंपनी के 20,000-यूनिट के मील के पत्थर में 14,000 से अधिक वाहनों का योगदान दिया है। जबकि बाकी हिस्सा Seal इलेक्ट्रिक सेडान और eMax 7 एमपीवी के नाम रहा है।
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BYD Sealion 7
- फोटो : BYD
इस बड़ी उपलब्धि पर BYD इंडिया के शीर्ष नेतृत्व का क्या कहना है और अल्ट्रा-लग्जरी सेगमेंट में क्या नया है?
इस खास मौके पर BYD इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और नेशनल सेल्स हेड श्रीरंग जोशी ने कहा कि 20,000 ग्राहकों तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो कंपनी के उत्पादों और तकनीक की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है। उन्होंने कहा, "Atto 3 ने 9,000 और Sealion 7 ने 5,000 डिलीवरी का आंकड़ा पार कर लिया है, जो हमारे इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो को मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया को उजागर करता है। आगे बढ़ते हुए, हमारा विजन अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचना, अपने डीलरशिप नेटवर्क और ओनरशिप अनुभव को मजबूत करना, तथा पूरे भारत में व्यापक दर्शकों के लिए उन्नत और टिकाऊ मोबिलिटी को सुलभ बनाना है।"
यह डिलीवरी माइलस्टोन बीवाईडी द्वारा भारत में अपने अल्ट्रा-लग्जरी ब्रांड Denza को पेश करने के ठीक बाद आया है। Denza ने भारतीय बाजार में दो प्रीमियम इलेक्ट्रिक मॉडल्स के साथ डेब्यू किया है:
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Denza D9: यह एक 7-सीटर लग्जरी एमपीवी है, जिसकी कीमत 90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।
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Denza Z9 GT: यह एक हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक शूटिंग ब्रेक कार है, जिसकी शुरुआती कीमत 1.56 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। ये दोनों मॉडल Denza को BYD के मुख्यधारा के ईवी लाइनअप से काफी ऊपर अल्ट्रा-लग्जरी मोबिलिटी सेगमेंट में स्थापित करते हैं।
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BYD eMAX 7 Electric MPV
- फोटो : BYD
देश भर में BYD इंडिया का शोरूम और सर्विस नेटवर्क कितना विस्तृत है?
अपने डिलीवरी माइलस्टोन को आगे बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए कंपनी तेजी से अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है:
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40 शहरों में 51 शोरूम: बीवाईडी इंडिया वर्तमान में देश के 40 शहरों में 51 शोरूम संचालित करती है, जिससे कंपनी को एक व्यापक भौतिक उपस्थिति मिली है।
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ग्राहक सेवा पर फोकस: इस विशाल नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य देश भर के ग्राहकों के करीब अत्याधुनिक उत्पादों, तकनीक और बेहतरीन आफ्टर-सेल्स सपोर्ट को पहुंचाना है।