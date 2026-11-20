दक्षिण कोरियाई ऑटोमोबाइल दिग्गज किआ इंडिया (Kia India) ने अपनी लोकप्रिय कारों के पोर्टफोलियो में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कंपनी ने अपनी मिड-साइज एसयूवी Kia Seltos के चार वेरिएंट्स को लाइनअप से बाहर कर दिया है। इसके अलावा, किआ ने सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी Sonet और एमपीवी Carens Clavis के वेरिएंट लाइनअप में भी फेरबदल करते हुए इनमें मिलने वाले iMT (इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन) विकल्पों की संख्या कम कर दी है। इस बड़े अपडेट का सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो किफायती कीमत पर क्लचलेस मैनुअल ड्राइविंग का अनुभव तलाश रहे थे।

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