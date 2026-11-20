किआ ने लाइनअप में किया बड़ा बदलाव: सेल्टोस से iMT वेरिएंट्स बंद, सोनेट और कैरेंस क्लैविस के ट्रिम्स भी घटाए
- किआ इंडिया ने अपनी SUV और MPV रेंज के वेरिएंट लाइनअप में बड़ा बदलाव किया है।
- कंपनी ने Seltos के चार वेरिएंट बंद कर दिए हैं, जिनमें तीन iMT गियरबॉक्स वाले टर्बो-पेट्रोल ट्रिम शामिल हैं।
विस्तार
दक्षिण कोरियाई ऑटोमोबाइल दिग्गज किआ इंडिया (Kia India) ने अपनी लोकप्रिय कारों के पोर्टफोलियो में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कंपनी ने अपनी मिड-साइज एसयूवी Kia Seltos के चार वेरिएंट्स को लाइनअप से बाहर कर दिया है। इसके अलावा, किआ ने सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी Sonet और एमपीवी Carens Clavis के वेरिएंट लाइनअप में भी फेरबदल करते हुए इनमें मिलने वाले iMT (इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन) विकल्पों की संख्या कम कर दी है। इस बड़े अपडेट का सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो किफायती कीमत पर क्लचलेस मैनुअल ड्राइविंग का अनुभव तलाश रहे थे।
किआ इंडिया ने सेल्टोस के कुल चार वेरिएंट्स को बंद किया है। जिसके बाद इस एसयूवी में अब iMT गियरबॉक्स का विकल्प पूरी तरह समाप्त हो गया है:
Kia Seltos के कौन-से वेरिएंट्स बंद हुए हैं और अब टर्बो-पेट्रोल मॉडल की शुरुआती कीमत कितनी है?
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बंद किए गए चार वेरिएंट्स: बंद होने वाले ट्रिम्स में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और iMT गियरबॉक्स वाले तीन वेरिएंट्स- HTE (O), HTK और HTK (O) शामिल हैं। इनके अलावा, कंपनी ने 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और CVT गियरबॉक्स वाले X-Line ट्रिम को भी बंद कर दिया है।विज्ञापन
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अब सिर्फ 7-स्पीड DCT का विकल्प: iMT गियरबॉक्स के बंद होने के बाद, 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन अब केवल 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स (DCT) के साथ ही उपलब्ध है। यह इंजन 158 bhp की पीक पावर और 253 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है।
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महंगा हुआ टर्बो-पेट्रोल एंट्री पॉइंट: इस बदलाव के बाद, टर्बो-पेट्रोल इंजन से लैस सेल्टोस का सबसे किफायती ट्रिम अब HTK (O) DCT बन गया है, जिसकी कीमत 16.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसका मतलब है कि टर्बो-पेट्रोल सेल्टोस खरीदने का शुरुआती बजट काफी ऊपर चला गया है। और जो ग्राहक मैनुअल टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट चाहते थे, उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है।
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बाकी लाइनअप की स्थिति: नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और CVT वाले X-Line ट्रिम के बंद होने के बाद, अब X-Line रेंज में ग्राहकों के पास ADAS सूट वाले ऑटोमैटिक वेरिएंट्स का विकल्प बचा है। एसयूवी का बाकी लाइनअप वेरिएंट के आधार पर मैनुअल, CVT और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजनों में जारी रहेगा।
Kia Sonet के वेरिएंट लाइनअप में iMT विकल्पों को लेकर क्या बदलाव किया गया है?सेल्टोस के साथ-साथ किआ ने अपनी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी Sonet की ट्रिम लिस्ट को भी री-स्ट्रक्चर किया है:
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सीमित हुए iMT वेरिएंट्स: Kia Sonet में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड iMT गियरबॉक्स की पेशकश जारी है, लेकिन उपलब्ध वेरिएंट्स की संख्या घटा दी गई है।
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नए ट्रिम विकल्प: पहले यह गियरबॉक्स विकल्प HTK+ और HTX ट्रिम्स में मिलता था, लेकिन अब इसे केवल HTK (O) और HTK+ (O) वेरिएंट्स तक ही सीमित कर दिया गया है।
Kia Carens Clavis में कौन-से वेरिएंट्स हटाए गए हैं और सीटिंग विकल्पों में क्या नया है?किआ ने अपनी फैमिली एमपीवी Carens Clavis के लाइनअप में भी कई कटौतियां की हैं, जिससे इसके ट्रांसमिशन और सीटिंग विकल्प बदल गए हैं:
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सिर्फ टॉप ट्रिम में मिलेगा iMT: Carens Clavis में भी iMT-युक्त वेरिएंट्स की संख्या कम कर दी गई है। अब iMT गियरबॉक्स HTX ट्रिम में उपलब्ध नहीं है और इसे केवल हायर-स्पेक HTX+ वेरिएंट तक सीमित कर दिया गया है।
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6-सीटर विकल्प और अन्य कटौतियां: कंपनी ने 6-सीटर कॉन्फिगरेशन को भी केवल HTX+ ट्रिम तक ही सीमित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, HTX (O) ट्रिम के ऊपर पोजीशन किए गए HTX (O) A टर्बो-पेट्रोल DCT वेरिएंट को बंद कर दिया गया है, और लाइनअप से एंट्री-लेवल डीजल-मैनुअल HTE वेरिएंट को भी हटा दिया गया है।