इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज टेस्ला (Tesla) के सीईओ एलन मस्क ने कंपनी की भविष्य की ऑटोनॉमस योजनाओं को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है। मस्क ने Tesla Model Y के एक ऐसे ड्राइवरलेस वर्जन की बात की है, जिसमें न तो स्टीयरिंग व्हील होगा और न ही पैडल। इसे खास तौर पर छह या सात लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। यह नया कॉन्सेप्ट इसे टेस्ला की टू-सीटर साइबरकैब (Cybercab) रोबोटैक्सी के एक बड़े साथी के रूप में स्थापित करेगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके उत्पादन की समयसीमा, कीमत या लॉन्च बाजार के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है।

एलन मस्क ने इस नई और बिना स्टीयरिंग वाली Model Y के बारे में क्या कहा है?

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टेस्ला के मौजूदा रोबोटैक्सी प्लान में यह 6-7 सीटर मॉडल कैसे फिट बैठता है?

बिना स्टीयरिंग वाली गाड़ियों पर नियामक जांच और ग्राहकों की मांग की क्या स्थिति है?

संघीय सुरक्षा जांच: टेस्ला की Cybercab पहले से ही संघीय जांच के दायरे में है। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) उस प्रक्रिया और तकनीकी डेटा की जांच कर रहा है, जिसका उपयोग टेस्ला ने ऑस्टिन में तैनात किए गए 1,000 स्टीयरिंग-व्हील-मुक्त साइबरकैब्स के लिए संघीय सुरक्षा मानकों के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए किया था। साइबरकैब में स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक पैडल, एक्सेलेरेटर पैडल और मिरर जैसे पारंपरिक मैनुअल कंट्रोल नहीं हैं।

पूरी तरह ड्राइवरलेस कारों की सीमित मांग: पूरी तरह से ड्राइवरलेस कारों के प्रति जनता का उत्साह अभी भी सीमित बना हुआ है। कॉक्स ऑटोमोटिव के 2026 ऑटोनॉमस व्हीकल अध्ययन में पाया गया कि केवल 10 प्रतिशत अमेरिकी उपभोक्ता पूरी तरह से ड्राइवरलेस लेवल-5 (Level 5) वाहन पसंद करते हैं। जो 2016 में इस फर्म द्वारा पहली बार पूछे जाने पर 17 प्रतिशत था।

इंसानी नियंत्रण का विकल्प पहली पसंद: अध्ययन में सबसे लोकप्रिय विकल्प लेवल-4 ऑटोनॉमी रहा- जिसमें इंसान के पास नियंत्रण अपने हाथ में लेने का विकल्प रहता है- जिसे 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चुना। इसके अलावा, केवल 38 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे लेवल-5 वाहन में सुरक्षित महसूस करेंगे, जबकि बुनियादी ड्राइवर सहायता वाली आधुनिक कार के लिए यह आंकड़ा 87 प्रतिशत रहा।

द न्यूयॉर्क टाइम्स डीलुक समिट में बोलते हुए एलन मस्क ने कहा कि टेस्ला "Model Y के एक ऐसे ऑटोनॉमस वर्जन की योजना बना रही है जिसमें स्टीयरिंग व्हील और पैडल नहीं होंगे।" उन्होंने इसे परिवारों और बड़े समूहों के लिए एक विशेष वाहन बताया, जिन्हें टू-सीटर साइबरकैब में समायोजित नहीं किया जा सकता।मस्क ने कहा, "यदि आपके साथ चार या छह लोग हैं, या पूरा परिवार है, तो भी हमें ऑटोनॉमस वाहनों की आवश्यकता है।" उन्होंने प्रस्तावित Model Y को एक पारंपरिक फैमिली कार के बजाय एक 'पीपल-मूवर' के रूप में पेश किया। हालांकि, उन्होंने इस वाहन के नाम का खुलासा नहीं किया और न ही यह स्पष्ट किया कि इसे आम ग्राहकों को बेचा जाएगा या केवल टेस्ला के रोबोटैक्सी बेड़े में रखा जाएगा।मस्क ने टेस्ला की भविष्य की मोबिलिटी रणनीति समझाते हुए कहा कि मैनुअल कंट्रोल के बिना आने वाली टेस्ला की मौजूदा टू-सीटर रोबोटैक्सी Cybercab अकेले ही लगभग 90 प्रतिशत यात्री मील को कवर कर लेगी। वहीं, बड़ी और अधिक यात्रियों वाली Model Y उन शेष यात्राओं को संभालेगी जिनमें परिवार या छह से सात लोगों के समूह शामिल होते हैं।गौरतलब है कि टेस्ला का वर्तमान रोबोटैक्सी संचालन अभी भी स्टीयरिंग व्हील और पैडल वाली नियमित Model Y कारों पर निर्भर है, जो अधिकतम चार यात्रियों को ले जा सकती हैं। प्रस्तावित नया वर्जन उस सीमा से आगे जाएगा, हालांकि मस्क ने यह नहीं बताया कि इसके इंटीरियर को कैसे कॉन्फिगर किया जाएगा।एलन मस्क का यह विचार ऐसे समय में आया है जब टेस्ला की वाहनों की सुरक्षा और ग्राहकों की स्वीकार्यता को लेकर कई चुनौतियां सामने हैं: