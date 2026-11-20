जर्मन ऑटोमोबाइल दिग्गज फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने अपनी नई 2027 T-Roc R से वैश्विक स्तर पर पर्दा उठा दिया है। सेकंड-जेनरेशन T-Roc के लॉन्च के बाद पेश की गई यह एसयूवी ब्रांड के परफॉर्मेंस डिवीजन 'R' का पहला ऐसा मॉडल है, जिसमें 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। 333 hp की जबरदस्त पावर के साथ यह वर्तमान में यूरोप में बिक्री के लिए उपलब्ध फॉक्सवैगन की सबसे पावरफुल एसयूवी बन गई है।

विज्ञापन