सबसे पावरफुल फॉक्सवैगन SUV 2027 T-Roc R पेश: 48V माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक, पांच सेकंड में 100 kmph की स्पीड!
- फॉक्सवैगन ने अपनी नई 2027 T-Roc R से पर्दा उठा दिया है।
- कंपनी की R परफॉर्मेंस डिवीजन की यह पहली कार है, जिसमें 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
विस्तार
जर्मन ऑटोमोबाइल दिग्गज फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने अपनी नई 2027 T-Roc R से वैश्विक स्तर पर पर्दा उठा दिया है। सेकंड-जेनरेशन T-Roc के लॉन्च के बाद पेश की गई यह एसयूवी ब्रांड के परफॉर्मेंस डिवीजन 'R' का पहला ऐसा मॉडल है, जिसमें 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। 333 hp की जबरदस्त पावर के साथ यह वर्तमान में यूरोप में बिक्री के लिए उपलब्ध फॉक्सवैगन की सबसे पावरफुल एसयूवी बन गई है।
नए 2.0-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड इंजन में कितनी ताकत है और यह परफॉर्मेंस व माइलेज के बीच संतुलन कैसे बनाता है?नई T-Roc R को फॉक्सवैगन के मशहूर EA888 evo5 परिवार के नए विकसित 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन से पावर मिलती है:
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पावर, टॉर्क और 48V हाइब्रिड सिस्टम: यह इंजन 333 hp की पावर और 420 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। किसी R-बैज वाली फॉक्सवैगन कार में पहली बार जोड़ा गया 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम एक इलेक्ट्रिक कंप्रेसर चलाता है, जो कम इंजन स्पीड पर ही तुरंत टॉर्क बनाने में मदद करता है। इसके अलावा, यह ब्रेकिंग के दौरान बेहतर एनर्जी रिकूपरेशन (ऊर्जा पुनर्प्राप्ति) को सक्षम बनाता है और ईंधन बचाने के लिए कोस्टिंग के दौरान इंजन को बंद करने की अनुमति भी देता है।विज्ञापन
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रफ्तार और ट्रांसमिशन: इस इंजन को 7-स्पीड DSG ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और फॉक्सवैगन के 4MOTION ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सिस्टम के जरिए चारों पहियों को पावर भेजने के लिए ट्यून किया गया है। स्टैंडर्ड लॉन्च कंट्रोल की मदद से T-Roc R महज 5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 kmph पर सीमित की गई है।
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माइलेज और स्पोर्टी साउंड: दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद, कंपनी 12.7 kmpl तक के कंबाइंड माइलेज का दावा करती है। ड्राइविंग का रोमांच बढ़ाने के लिए इंजन स्टार्ट-अप पर संक्षिप्त रूप से 3,000 rpm तक रेव कर सकता है, और रेव्स कम होने पर एग्जॉस्ट से मोटरस्पोर्ट-प्रेरित 'बैकफायर साउंड' (Backfire Sound) निकलता है।
चेसिस, सस्पेंशन और ड्राइविंग मोड्स इस परफॉर्मेंस एसयूवी को ट्रैक और सड़क पर कितना खास बनाते हैं?तेज रफ्तार पर बेहतरीन नियंत्रण और हैंडलिंग सुनिश्चित करने के लिए फॉक्सवैगन ने इसके चेसिस और ड्राइविंग डायनेमिक्स पर खास काम किया है:
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R-परफॉर्मेंस टॉर्क वेक्टरिंग: इसके 4MOTION सिस्टम में रियर टॉर्क स्प्लिटर पर आधारित R-परफॉर्मेंस टॉर्क वेक्टरिंग दी गई है। यह आगे और पीछे के एक्सल के साथ-साथ दोनों पिछले पहियों के बीच भी स्वतंत्र रूप से पावर बांट सकता है, जिससे अलग-अलग सतहों पर ग्रिप कम होने पर भी एसयूवी पूरी तरह स्थिर रहती है।
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स्टैंडर्ड अडेप्टिव सस्पेंशन: इसमें अडेप्टिव DCC सस्पेंशन और प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग स्टैंडर्ड मिलते हैं। स्टीयरिंग को कम स्पीड पर तेज प्रतिक्रिया देने और हाई स्पीड पर अधिक सटीकता प्रदान करने के लिए ट्यून किया गया है।
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विशेष ड्राइविंग मोड्स: स्टीयरिंग व्हील पर दिया गया एक खास 'R' बटन दबाने पर 'Race' मोड सक्रिय हो जाता है, जो सस्पेंशन, टॉर्क स्प्लिटर, स्टीयरिंग और AWD सिस्टम को सबसे स्पोर्टी सेटिंग पर सेट कर देता है। इसके अलावा, इसमें प्रसिद्ध नूरबर्गरिंग नॉर्डश्लीफ ट्रैक के लिए ट्यून किया गया स्पेशल मोड और क्लोज्ड-ट्रैक उपयोग के लिए ड्रिफ्ट मोड भी मिलता है।
नई 2027 T-Roc R के एक्सटीरियर डिजाइन और केबिन में कौन-से स्पोर्टी बदलाव देखने को मिलते हैं?डिजाइन और फीचर्स के मामले में भी यह एसयूवी अपनी अलग पहचान रखती है:
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आक्रामक एक्सटीरियर और एग्जॉस्ट: बाहरी हिस्से में R-विशिष्ट फ्रंट बंपर एलिमेंट्स, रियर डिफ्यूजर और चार-पाइप वाला स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट दिया गया है, जबकि ग्राहकों के लिए अक्रापोविक का हल्का टाइटेनियम एग्जॉस्ट भी विकल्प के रूप में उपलब्ध है। यह स्टैंडर्ड 19-इंच जैडवोर्ट अलॉय व्हील्स पर चलती है (20-इंच वार्मनाऊ फोर्ज्ड व्हील्स वैकल्पिक हैं), और नीले रंग के ब्रेक कैलिपर्स व ग्लॉस-ब्लैक ट्रिम इसके लुक को पूरा करते हैं।
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रेसिंग-प्रेरित केबिन और डिजिटल डिस्प्ले: अंदर की तरफ नीले R लोगो वाली सिल प्लेट्स, कंट्रास्टिंग ब्लू स्टिचिंग वाली स्पोर्ट्स सीट्स, और पैडल शिफ्टर्स व R बटन वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इसके डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले में अपडेटेड रेव काउंटर, गियर-चेंज सुझाव, GPS लैप टाइमर, एक्सेलेरोमीटर और AWD टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन रीडआउट जैसी जानकारियां दिखती हैं।