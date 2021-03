{"_id":"604ca234cec2d66cbe2a9d4c","slug":"hero-splendor-plus-and-passion-pro-100-million-edition-lauched-hero-splendor-plus-100-million-edition-price-hero-passion-pro-100-million-edition-price","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Hero Splendor Plus \u0914\u0930 Passion Pro \u0915\u0940 100 \u092e\u093f\u0932\u093f\u092f\u0928 \u090f\u0921\u093f\u0936\u0928 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a: \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u0940\u092e\u0924 \u0914\u0930 \u092b\u0940\u091a\u0930\u094d\u0938","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}

Hero Splendor Plus और Passion Pro की 100 मिलियन एडिशन लॉन्च: जानें कीमत और फीचर्स

Updated Sat, 13 Mar 2021 04:59 PM IST Published by: अमर शर्मा Updated Sat, 13 Mar 2021 04:59 PM IST

सार कंपनी ने जनवरी में संचयी उत्पादन में 100 मिलियन (10 करोड़) यूनिट्स का आंकड़ा पार करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। जैसा कि Xtreme 160R के पहले लॉन्च किए गए स्पेशल एडिशन में देखा गया था, नई 100 मिलियन एडिशन वेरिएंट को भी उसी ड्यूल-टोन रेड और व्हाइट पेंट थीम के साथ पेश किया गया है।

दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया बनाने वाली कंपनी Hero MotoCorp (हीरो मोटोकॉर्प) ने अपनी दो सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल Splendor Plus (स्प्लेंडर प्लस) और Passion Pro (हीरो पैशन प्रो) का 100 मिलियन एडिशन लॉन्च किया है। बता दें कि कंपनी ने जनवरी में संचयी उत्पादन में 100 मिलियन (10 करोड़) यूनिट्स का आंकड़ा पार करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। इस मौके पर कंपनी ने अपनी 10 करोड़वी बाइक Xtreme 160R (एक्सट्रीम 160आर) को रोल-आउट किया था। अब कंपनी ने इन दोनों कम्यूटर बाइक्स Splendor Plus और Passion Pro को बाजार में उतारा है। अपनी 10 करोड़वी बाइक रोल-आउट करते समय हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन और सीईओ डॉ. पवन मुंजाल ने गुरूग्राम में स्थित कंपनी के प्लांट पर 6 स्पेशल सेलिब्रेशन एडिशन मॉडल्स को पेश किया था। अब कंपनी ने नई Splendor Plus 100 मिलियन एडिशन को सिर्फ एक ट्रिम में लॉन्च किया है जिसकी कीमत 67,095 रुपये रखी गई है। इसी तरह स्पेशल नई Passion Pro 100 मिलियन एडिशन बाइक को उतारा गया है। इसके ड्रम वेरिएंट की कीमत 69,200 रुपये और डिस्क वेरिएंट की कीमत 71,400 रुपये रखी गई है। जैसा कि Xtreme 160R के पहले लॉन्च किए गए स्पेशल एडिशन में देखा गया था, नई 100 मिलियन एडिशन वेरिएंट को भी उसी ड्यूल-टोन रेड और व्हाइट पेंट थीम के साथ पेश किया गया है। पेंट थीम के अलावा बाहरी स्टाइल और डिजाइन के मामले में दोनों बाइक्स पर कोई और बदलाव नहीं किया गया है। बाइक के मैकेनिकल्स की बात की जाए तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्प्लेंडर प्लस में पहले की तरह 97.2cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 7.9 bhp का पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। दूसरी ओर, हीरो पैशन प्रो में 113 cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है जो 9 bhp का पावर और 9.89 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। मैकेनिकल के अलावा दोनों बाइक्स के मिलने वाले फीचर्स भी पहले की तरह ही मिलते हैं। इसके बाद अब Hero जल्द ही Destini 125, Maestro Edge 110 स्कूटरों के स्पेशल एडिशन को उतार सकती है।



अप्रैल 2020 के बाद से हीरो मोटोकॉर्प ने 5 मिलियन दोपहिया वाहनों का उत्पादन किया है, जो कि 2019 में बनाए गए 7.83 मिलियन की तुलना में लगभग 15 फीसदी कम है। 2019 में कंपनी ने अब तक का सबसे ज्यादा उत्पादन किया है।