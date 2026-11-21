नई बजाज पल्सर RS200 हुई लॉन्च: अब मिलेगा 5-इंच TFT डिस्प्ले, ज्यादा पावर, ट्रैक्शन कंट्रोल, कितनी है कीमत?
- बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में अपडेटेड Pulsar RS200 लॉन्च कर दी है।
- नए मॉडल में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिनमें 5-इंच TFT डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल, मल्टीपल राइडिंग मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं।
विस्तार
पल्सर ब्रांड के बाजार में 25 साल पूरे होने के खास मौके पर बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने अपनी इकलौती फुली-फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक Bajaj Pulsar RS200 का अपडेटेड वर्जन भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 1,98,441 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है। रेस स्पोर्ट्स (RS) रेंज का हिस्सा यह मोटरसाइकिल NS प्लेटफॉर्म की इंजीनियरिंग को एयरोडायनामिक फेयर्ड डिजाइन के साथ जोड़ती है। नए अपडेट के तहत बाइक को पहले से ज्यादा पावरफुल बनाया गया है और इसमें कई प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक व हार्डवेयर फीचर्स जोड़े गए हैं।
नई Bajaj Pulsar RS200 के इंजन और इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में क्या बड़े अपग्रेड किए गए हैं?इस लेटेस्ट अपडेट के साथ बजाज ने RS200 की परफॉर्मेंस और राइडर असिस्टेंस को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है:
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बढ़ी हुई इंजन पावर: मोटरसाइकिल के पावर आउटपुट में बढ़ोतरी की गई है, जो अब पहले के 24.5 PS से बढ़कर 25.5 PS हो गया है।
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इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी (ETB) और राइड मोड्स: बाइक में अब इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम (ETB) दिया गया है। इसकी मदद से इसमें मल्टीपल राइडिंग मोड्स मिलते हैं। जिससे राइडर अलग-अलग सड़क और मौसम की परिस्थितियों के हिसाब से बाइक की प्रतिक्रिया को बदल सकता है।विज्ञापन
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ट्रैक्शन कंट्रोल और स्पोर्ट्स शिफ्टर: सुरक्षा के लिए इसमें नया ट्रैक्शन कंट्रोल जोड़ा गया है, जो पिछले पहिये को फिसलने से रोकने में मदद करता है। इसके अलावा, बाइक में एक स्पोर्ट्स शिफ्टर भी दिया गया है। हालांकि कंपनी ने इसकी कार्यप्रणाली का विस्तार से खुलासा नहीं किया है। लेकिन यह इसके अपडेटेड राइडर-असिस्टेंस पैकेज का एक अहम हिस्सा है।
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सस्पेंशन, टायर और हार्डवेयर में कौन-से अहम बदलाव देखने को मिलते हैं?हार्डवेयर के मोर्चे पर भी बजाज ने राइडिंग डायनेमिक्स और ग्रिप को बेहतर बनाने के लिए जरूरी सुधार किए हैं:
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37 mm USD फ्रंट फोर्क्स: अपडेटेड RS200 में अब आगे की तरफ 37 mm अपसाइड-डाउन (USD) फोर्क्स दिए गए हैं, जो तेज रफ्तार और कॉर्नरिंग के दौरान बेहतर स्थिरता प्रदान करते हैं।
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चौड़ा रेडियल रियर टायर: सड़क पर बेहतर पकड़ सुनिश्चित करने के लिए पिछले टायर को अपग्रेड करके 140/70-R17 रेडियल यूनिट कर दिया गया है। ये बदलाव मोटरसाइकिल के मौजूदा चेसिस और इंजन पैकेज के साथ मिलकर इसे और अधिक सक्षम बनाते हैं।
नए 5-इंच TFT कंसोल और आधुनिक फीचर्स की लिस्ट में क्या-क्या शामिल है?फीचर्स के मामले में भी नई Pulsar RS200 पहले से कहीं ज्यादा हाई-टेक हो गई है:
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गूगल मैप्स मिररिंग वाला 5-इंच TFT डिस्प्ले: पुराने बॉन्डेड कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह अब एक नया 5-इंच TFT स्क्रीन कंसोल दिया गया है। यह नया डिस्प्ले नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स मिररिंग को सपोर्ट करता है।
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अन्य उपयोगी फीचर्स: राइडर की सुविधा और सुरक्षा के लिए इसमें एडजस्टेबल लीवर, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट, हैजर्ड स्विच और पैनिक ब्रेक अलर्ट जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं।