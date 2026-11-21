पल्सर ब्रांड के बाजार में 25 साल पूरे होने के खास मौके पर बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने अपनी इकलौती फुली-फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक Bajaj Pulsar RS200 का अपडेटेड वर्जन भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 1,98,441 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है। रेस स्पोर्ट्स (RS) रेंज का हिस्सा यह मोटरसाइकिल NS प्लेटफॉर्म की इंजीनियरिंग को एयरोडायनामिक फेयर्ड डिजाइन के साथ जोड़ती है। नए अपडेट के तहत बाइक को पहले से ज्यादा पावरफुल बनाया गया है और इसमें कई प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक व हार्डवेयर फीचर्स जोड़े गए हैं।

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