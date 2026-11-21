पिकअप ट्रक में ब्रेक की छोटी सी गड़बड़ी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। इसी खतरे को देखते हुए स्टेलंटिस ने अमेरिका में 82,843 रैम पिकअप ट्रकों को रिकॉल किया है। इनमें एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के सॉफ्टवेयर में बड़ी खराबी सामने आई है। इस गड़बड़ी की वजह से ब्रेक लाइट ठीक से काम नहीं कर सकती, गाड़ी अपने आप चल सकती है और ड्राइवर की मदद करने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स भी बंद हो सकते हैं। कंपनी प्रभावित गाड़ियों का सॉफ्टवेयर मुफ्त में अपडेट करेगी।

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