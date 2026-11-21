सोशल मीडिया पर इन दिनों चीन का एक हैरान कर देने वाला सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग 'भूतिया इलेक्ट्रिक कार' का नाम दे रहे हैं। वायरल वीडियो के मुताबिक, एक आवासीय बेसमेंट गैराज में खड़ी बिना ड्राइवर वाली इलेक्ट्रिक कार ने पूरी रात बार-बार खुद को पार्क करने की कोशिश की। बाद में जब कार मालिक ने वाहन के डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच की, तो पता चला कि रात भर में कार का ऑटोमैटिक पार्किंग फंक्शन (Automatic Parking Function) कुल 868 बार सक्रिय हुआ था।

वायरल सीसीटीवी फुटेज में क्या दिख रहा है और कौन-सी गाड़ियां इसमें नजर आई हैं?

आधी रात से सुबह तक चली कसरत: एक वीडियो सीक्वेंस कथित तौर पर आधी रात से लेकर सुबह होने तक लगातार चलता रहा। फुटेज में एक सुरक्षा गार्ड भी हैरानी से बिना ड्राइवर के आगे-पीछे होती इस कार को देखता नजर आ रहा है। विज्ञापन

एक साथ तालमेल बिठाकर पार्क होती दो कारें: इंटरनेट पर इसी तरह की कई घटनाओं के वीडियो सामने आए हैं, जिनमें अलग-अलग कार मॉडल कई बार पार्क करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बेहद अनोखी क्लिप में सुबह करीब 6 बजे एक Avatr 06 और एक Avatr 12 को अगल-बगल बिल्कुल एक ही लय और तालमेल के साथ पार्किंग करते देखा गया। विज्ञापन विज्ञापन

बिना ड्राइवर वाली ये कारें रात भर पार्किंग में क्यों घूम रही थीं और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं?

पार्किंग एलीट कैटेगरी और पॉइंट्स की होड़: इस प्रतियोगिता की 'पार्किंग एलीट' श्रेणी में प्रतिभागियों को ऑटोमैटिक पार्किंग असिस्ट (APA), रिमोट पार्किंग असिस्ट (RPA), एग्जिट-एंड-पार्क असिस्ट (EPA) और पार्किंग-लॉट नेविगेशन सहायता जैसे फंक्शन के सफल उपयोग के आधार पर रैंकिंग दी गई थी। जिसमें शीर्ष 100 प्रतिभागियों को हुआवेई पॉइंट्स मिले।

नियमों के बावजूद सुबह से पहले हरकत: दिलचस्प बात यह है कि हुआवेई के नियमों के तहत केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच की गई गतिविधि को ही गिना जाता था। ऐसे में कुछ क्लिप में सुबह होने से पहले दिखी इन हरकतों से कोई अतिरिक्त अंक नहीं मिले। जिससे यह सवाल खड़ा हो गया कि आखिर कारें रात भर क्यों चल रही थीं।

तीन संभावित वजहें: विशेषज्ञों के मुताबिक, बार-बार होने वाली इन गतिविधियों के पीछे तीन संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, मालिकों ने ऐप का उपयोग करके अपनी कारों को पार्किंग स्पेस से बाहर निकाला हो और फिर से पार्क किया हो। दूसरा, खराब रोशनी या धुंधली पार्किंग लाइनों के कारण पार्किंग प्रक्रिया बीच में ही बाधित हो रही हो। या तीसरा, किसी सॉफ्टवेयर खराबी के कारण बार-बार ये प्रयास ट्रिगर हुए हों। हालांकि, केवल सीसीटीवी फुटेज से खराबी की पुष्टि नहीं हो सकती और सटीक कारण जानने के लिए व्हीकल लॉग्स की जांच जरूरी होगी।

😂 An electric car in China tried to park itself 868 times overnight — while its owner was fast asleep At around 3 a.m., a security guard at an underground parking garage in Anhui Province noticed something bizarre: an empty, driverless car kept moving back and forth, repeatedly trying to park. The next morning, the owner checked the vehicle’s logs and discovered that the automatic parking function had been activated 868 times. What caused the car’s sudden meltdown remains a mystery. Possible explanations include a software glitch or someone remotely activating the feature. — NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2026

इन इलेक्ट्रिक कारों में कौन-सी एडवांस पार्किंग तकनीक और सिस्टम काम कर रहा है?

चीनी सोशल मीडिया पर सामने आए इन वीडियो क्लिप में भूमिगत कार पार्किंग के भीतर खाली इलेक्ट्रिक वाहन खुद ही रिवर्स होते और मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं:ऑटोमोटिव रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फुटेज हुआवेई (Huawei) की दूसरी 'कियानकुन इंटेलिजेंट ड्राइविंग ओपन' प्रतियोगिता के दौरान सामने आया है। 31 अक्तूबर से 13 नवंबर 2026 के बीच आयोजित इस 14-दिवसीय प्रतियोगिता की आठ श्रेणियों में 1,90,000 से अधिक कार मालिकों ने पंजीकरण कराया था:वायरल क्लिप में दिखने वाली कारों में मुख्य रूप से Avatr 06, 11 और 12 के साथ-साथ Huajing S शामिल हैं, जो सभी Huawei Qiankun इंटेलिजेंट-ड्राइविंग तकनीक से लैस हैं। बता दें कि Avatr ब्रांड में चांगन (Changan) की 40.99 प्रतिशत और बैटरी दिग्गज CATL की 14.1 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जबकि हुआवेई इसमें इंटेलिजेंट-ड्राइविंग सिस्टम की आपूर्ति करता है।तकनीकी रूप से, हुआवेई का ADS 3.2 सिस्टम अनजान गैराज में भी 'पार्क-टू-पार्क' (Park-to-Park) ड्राइविंग को सपोर्ट करता है। वहीं, इसका वैलेट पार्किंग ड्राइवर (VPD) फंक्शन कार मालिकों को स्मार्टफोन का उपयोग करके दूर से ही अपने वाहनों को चलाने और पार्क करने की सुविधा देता है। कंपनी इससे पहले रिमोट पार्किंग और स्वचालित एयरपोर्ट पार्किंग दोनों का सफल प्रदर्शन कर चुकी है।