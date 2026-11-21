सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ितों को न्याय और समय पर मुआवजा मिलना बेहद अहम है। महाराष्ट्र के ठाणे स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने 2016 के एक सड़क हादसे में अपना पैर गंवाने वाले व्यक्ति को ₹21.66 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल के सदस्य आर.वी. मोहिते ने शुक्रवार को सुनाए गए अपने फैसले में ट्रक मालिक संतोष विक्रम जावरे और बीमा कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से मुआवजा अदा करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। इस मुआवजा राशि पर याचिका दायर करने की तारीख से लेकर राशि जमा होने तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा।

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