ब्रिटिश अल्ट्रा-लग्जरी कार निर्माता बेंटले (Bentley) ने अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी टोरकल (Torcal) का एक बेहद खास और आक्रामक ब्लैक-आउट वर्जन पेश किया है। मशहूर जापानी स्ट्रीटवियर डिजाइनर हिरोशी फुजिवारा के सहयोग से तैयार की गई यह विशेष एसयूवी पूरी दुनिया में केवल 20 यूनिट्स तक ही सीमित होगी। बेंटले के कस्टम कोचबिल्डिंग डिवीजन मुलिनर द्वारा निर्मित यह स्पेशल कमीशन ग्राहकों को पहली स्टैंडर्ड Torcal की डिलीवरी होने से पहले ही सामने आ गया है।

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