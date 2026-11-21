बेंटले ने पेश की दुनिया की सबसे खास ब्लैक-आउट EV टोरकल FRGMT: क्या है इसमें खास?
- बेंटले ने अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी Torcal का एक खास ब्लैक-आउट एडिशन पेश किया है।
- Torcal FRGMT Commission नाम के इस लिमिटेड एडिशन को जापानी स्ट्रीटवियर डिजाइनर हिरोशी फुजीवारा के साथ मिलकर तैयार किया गया है।
विस्तार
ब्रिटिश अल्ट्रा-लग्जरी कार निर्माता बेंटले (Bentley) ने अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी टोरकल (Torcal) का एक बेहद खास और आक्रामक ब्लैक-आउट वर्जन पेश किया है। मशहूर जापानी स्ट्रीटवियर डिजाइनर हिरोशी फुजिवारा के सहयोग से तैयार की गई यह विशेष एसयूवी पूरी दुनिया में केवल 20 यूनिट्स तक ही सीमित होगी। बेंटले के कस्टम कोचबिल्डिंग डिवीजन मुलिनर द्वारा निर्मित यह स्पेशल कमीशन ग्राहकों को पहली स्टैंडर्ड Torcal की डिलीवरी होने से पहले ही सामने आ गया है।
इस स्पेशल एडिशन के एक्सटीरियर और केबिन को इतना 'स्टेल्थी' और एक्सक्लूसिव कैसे बनाया गया है?Torcal FRGMT Commission को पारंपरिक चमक-दमक के बजाय एक बेहद शांत, रहस्यमयी और स्पोर्टी 'स्टेल्थ' पहचान दी गई है:
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ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर और कार्बन-फाइबर व्हील्स: इस एसयूवी को खास बेलुगा ब्लैक रंग में फिनिश किया गया है, जिसके साथ ब्लैक बैज, ब्लैक्ड-आउट ग्रिल और मैचिंग ब्लैक रंग के 22-इंच वोर्टेक्स व्हील्स दिए गए हैं। आम इलेक्ट्रिक वाहनों के एयरो डिस्क के विपरीत, इन फुली फोर्ज्ड व्हील्स में कार्बन-फाइबर इंसर्ट्स हैं जो हवा को काटने के साथ-साथ बेहद शार्प दिखते हैं। 2003 में टोक्यो के डिजाइन लेबल FRGMT की स्थापना करने वाले फुजिवारा ने फ्रंट फेंडर्स पर छोटे 'Bentley FRGMT' टेक्स्ट और टेलगेट पर FRGMT लोगो के साथ अपनी खास छाप छोड़ी है।विज्ञापन
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स्ट्रीटवियर टच वाला डार्क केबिन: अंदर की तरफ भी डार्क थीम जारी रहती है, जहां इंपीरियल ब्लू और बेलुगा ब्लैक ट्रिम, क्रॉस-स्टिचिंग और पियानो ब्लैक एक्सेंट्स मिलते हैं। डोर पैनल्स पर दर्जनों छोटे FRGMT और बेंटले लोगो बिखरे हुए हैं, जबकि अनूठी ट्रेडप्लेट्स इसमें जापानी स्ट्रीटवियर का खास अंदाज जोड़ती हैं। गहरे रंगों और सूक्ष्म ब्रांडिंग का यह संयोजन इसे स्टैंडर्ड Torcal से बिल्कुल अलग व्यक्तित्व देता है।
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Bentley Torcal EV के बैटरी पैक, पावर और रफ्तार के आंकड़े कितने चौंकाने वाले हैं?सुपरकार जैसी रफ्तार और आधुनिक इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर इस लग्जरी एसयूवी को तकनीकी रूप से बेहद शक्तिशाली बनाते हैं:
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113 kWh बैटरी और 876 hp तक की ताकत: 2028 Bentley Torcal के सभी वर्जन में 113 kWh बैटरी पैक और 800-वोल्ट इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है। इसका स्टैंडर्ड मॉडल 810 hp की पावर और 1,194 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि Torcal S वर्जन लॉन्च कंट्रोल के दौरान इन आंकड़ों को बढ़ाकर 876 hp और 1,350 Nm तक पहुंचा देता है।
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पोर्शे 911 GT3 RS से भी तेज रफ्तार: लगभग 2,700 किलोग्राम वजन होने के बावजूद, Torcal अपने 'S' रूप में महज 2.8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है—जो इसे शुरुआती रफ्तार के मामले में Porsche 911 GT3 RS से भी तेज बनाता है। चार्जिंग के लिए यह 400kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी 20 मिनट से भी कम समय में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है।
इस लिमिटेड एडिशन की कीमत, उपलब्धता और डिलीवरी को लेकर अभी क्या जानकारी सामने आनी बाकी है?इस एक्सक्लूसिव पेशकश के बावजूद बेंटले ने अभी कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को गुप्त रखा है:
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कीमत और बाजार का खुलासा नहीं: बेंटले ने अभी तक यह नहीं बताया है कि FRGMT Commission किन बाजारों में उपलब्ध होगी, इसकी कीमत कितनी होगी, या यह स्टैंडर्ड Torcal पर आधारित है या हायर-स्पेक Torcal S पर। कंपनी ने इस बात की भी पुष्टि नहीं की है कि क्या सभी 20 यूनिट्स पहले ही ग्राहकों को आवंटित की जा चुकी हैं।
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पहले साल का स्टॉक सोल्ड आउट: जहां तक स्टैंडर्ड Torcal की बात है, इसे अमेरिका में 2028 मॉडल के रूप में लॉन्च किया जाना है। और बेंटले पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इसके पहले मॉडल वर्ष की सभी गाड़ियां बिक चुकी हैं।